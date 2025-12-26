شاهد.. لامين جمال يستعرض مهاراته مع الأطفال على الشاطئ

واصل موهبة فريق برشلونة لكرة القدم لامين جمال نثر سحره لكن هذه المرة على أحد شواطئ دبي رفقة مجموعة من الأطفال.

وسافر لامين جمال إلى دبي لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، لكنه لفت الأنظار قبل ذلك.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن جناح البارسا سافر إلى دبي لحضور الحفل المقرر يوم الأحد المقبل. لكنه قبل ذلك فضل قضاء بعض الأوقات الممتعة على شواطئ دبي.

ففي الساعات الأخيرة، انتشر مقطع فيديو للاعب الكاتالوني، نشرته "أوفيشل ويكند" (OfficialWeeknd)، وهو يلعب مباراة على شواطئ دبي رفقة مجموعة من الأطفال.

استمتع اللاعب الكاتالوني بالتجربة وأمتع الجميع بمهاراته الرائعة في المراوغة والتسديد. وفي النهاية، التقط بعض الأطفال صورة تذكارية مع لاعب برشلونة.

جوائز غلوب سوكر

وكشفت الجهات المنظمة لجوائز "غلوب سوكر" عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز نسختها الـ16، وذلك بعد إغلاق باب التصويت العالمي الذي استقطب أكثر من 30 مليون صوت من عشاق كرة القدم.

وهيمن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على الحصة الأكبر من الترشيحات ضمن القوائم النهائية، إذ ينافس النادي ضمن فئة أفضل نادٍ للرجال أمام برشلونة وتشلسي وفلامنغو وليفربول.

ويتنافس المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكل أرتيتا (أرسنال)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشلسي).

بدورهما، وصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي من ريال مدريد ورافينيا ولامين يامال من برشلونة.