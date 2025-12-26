مارسيلو: كان لدي كرش ولم أكن رياضيا مثل رونالدو

استعرض النجم البرازيلي مارسيلو ظهير فريق ريال مدريد السابق، مسيرته الكروية ساخرا من الانتقادات التي وُجهت إلى بنيته الجسدية عندما كان في "النادي الملكي".

ولم يكن النجم الدولي البرازيلي الذي لعب مع ريال مدريد لفترة طويلة امتدت بين عامي 2007 و2022 بحاجة إلى عضلات بطن بارزة ليصنع التاريخ مع النادي الملكي.

مارسيلو: كان لدي كرش ولم أكن رياضيا قط

وتحدث أحد أعظم لاعبي مركزه في تاريخ كرة القدم مع إيكر كاسياس في بودكاست "بين القائمين" بصراحة عن علاقته بكرة القدم وصالة الرياضة.

وقال ضاحكًا "بالأمس فقط كنت أشاهد بعض الفيديوهات لنفسي، وأريها لأولادي في المنزل، فسألني ليام: لكنك كنت سمينًا في تلك الفيديوهات، أليس كذلك؟ فأجبته: "بالطبع". لطالما كانت بنيتي هكذا. كان لديّ كرش، لم تكن لديّ عضلات بطن كريستيانو (رونالدو) أبدًا".

لكنّ تلك النكات لا تُخفي حقيقةً لازمته طوال مسيرته الكروية عندما كان يتلقى الانتقادات بخصوص لياقته البدنية لكنها رغم ذلك لم تزعجه.

وأضاف "لم أكن رياضيا قط؛ لطالما استمتعت بالحياة. بالطبع، كنت أتدرب، لكنني لم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أتبع أي حميات غذائية صارمة أو ما شابه".

وتابع "لاحقًا، بدأت أمارس المزيد من التمارين. لكن جسدي كان دائمًا على هذا النحو، ولعبت دائمًا بالطريقة نفسها. لكن، بالطبع، عندما حدث مكروه، قالوا إنني أعاني من زيادة الوزن. هذا طبيعي".

قضى مارسيلو مع ريال مدريد، 15 عامًا حقق خلالها 25 بطولة مختلفة، منها 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، و6 بطولات من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 4 كؤوس عالم للأندية.

وكان مارسيلو صاحب الـ37 عامًا، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد فسخ تعاقده مع نادي فلومينينسي البرازيلي.