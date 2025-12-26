كرة القدم المغربية تختتم عاما استثنائيا بأرقام قياسية وإنجازات عالمية

شكّل عام 2025 محطة مفصلية في تاريخ كرة القدم المغربية بعدما جمع بين أرقام قياسية لا سابق لها للمنتخب الأول وإنجازات عالمية في منتخبات الناشئين والشباب فضلا عن ألقاب قارية وعربية وحضور لافت في الجوائز الفردية الأفريقية والدولية.

وعلى مستوى المنتخب الأول، واصل المغرب نتائجه الرائعة محققا رقما قياسيا عالميا بلغ 19 انتصارا متتاليا على مستوى المباريات الدولية، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم ⁠إسبانيا بين عامي 2008 و2009.

كما حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 مبكرا، ليصبح أول منتخب أفريقي ​يتأهل بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

ويستضيف المغرب حاليا نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ عام 1988 وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب، مدعومة بزخم جماهيري واستقرار فني منذ كأس العالم قطر 2022.

المغرب بطلا لكأس العرب ومونديال الشباب

وعلى الصعيد الإقليمي، توج المغرب بكأس العرب 2025 في قطر للمرة الثانية في تاريخه، معتمدا على منتخب من اللاعبين المحليين والمحترفين في البطولات ‍المحلية العربية، ليضيف ⁠لقبا عربيا جديدا إلى سجله.

وفي فئات الشباب والناشئين، حقق المغرب إنجازا تاريخيا بتتويج منتخب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، ليصبح ثاني منتخب أفريقي يحرز اللقب بعد غانا عام 2009، وهو أول لقب عالمي في تاريخ كرة القدم المغربية على مستوى جميع الفئات.

واختير المنتخب المغربي للشباب، الذي بلغ أيضا نهائي كأس أفريقيا للشباب، كأفضل منتخب وطني في أفريقيا خلال جوائز الاتحاد الأفريقي (كاف).

كما تألق منتخب تحت 17 عاما بفوزه بلقب أفريقيا ثم تأهل إلى دور ​الثمانية لكأس العالم للناشئين 2025 في قطر، وهو أفضل إنجاز مغربي في تاريخ ‌المشاركات بهذه الفئة في مؤشر على تطور منظومة كرة القدم المغربية.

وسجل في الوقت ذاته رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة خلال لقاء واحد في بطولة عالمية بفوزه على كاليدونيا الجديدة 16-صفر.

على صعيد السيدات، بلغ منتخب المغرب ‌نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية تواليا، قبل أن يحل وصيفا أمام منتخب نيجيريا، في حين تُوجت القائدة غزلان الشباك بجائزة أفضل لاعبة أفريقية.

حكيمي أفضل لاعب أفريقي وبونو أفضل حارس

وعلى الصعيد الفردي، نال ‌أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 بعد موسم لافت ⁠مع باريس سان جيرمان، توج خلاله بدوري أبطال أوروبا وثنائية الدوري والكأس في فرنسا، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية. كما حل سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية في أفضل مركز للاعب مغربي في تاريخ الجائزة، واختير ضمن التشكيلة المثالية للفيفا لعام 2025.

وفاز ياسين بونو ‌حارس الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025، كما دخل قائمة أفضل 5 حراس في العالم في تصنيف جائزة ياشين.

نهضة بركان بطل الكونفدرالية الأفريقية

وعلى مستوى الأندية، توج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية ليحقق لقبه الثالث في المسابقة بعد عامي 2020 و2022، وذلك بعدما بلغ النهائي 5 مرات في آخر 6 سنوات.

وأنهت كرة القدم المغربية عام 2025 بحصيلة غير مسبوقة عززت مكانتها قاريا ودوليا، مع ترقب استحقاقات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها كأس أمم ‌أفريقيا.