كايسيدو نجم لشبونة السابق يلوح بالاعتزال بعد مقتل زميله

RCD Espanyol's Ecuadoran striker Felipe Caicedo celebrates after scoring the opening goal against Sevilla FC during the Spanish Liga Primera Division soccer match played at the RCDE Stadium, in Barcelona, Spain, 01 May 2016.
(وكالة الأنباء الأوروبية)

عادل خلو

Published On 26/12/2025
آخر تحديث: 15:24 (توقيت مكة)

ألمح الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو، المهاجم السابق لنادي سبورتينغ لشبونة، إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم نهائيا، متأثرا بمقتل زميله في الفريق وصديقه ماريو بينيدا في حادثة هزّت الشارع الرياضي في الإكوادور.

وقال كايسيدو، البالغ من العمر 37 عاما، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن الحادثة تركت أثرا نفسيا عميقا عليه، مشيرا إلى أنه لم يعد يرى نفسه قادرا على الاستمرار في الملاعب.

وأضاف: "الأقرب هو الاعتزال لا أفكر في الاستمرار، ما حدث لماريو أثر فيّ كثيرا، ولم تعد لدي الرغبة في كرة القدم".

وقتل بينيدا بإطلاق نار الأسبوع الماضي في إحدى المناطق شمال مدينة غواياكيل، في حادثة أسفرت أيضا عن مقتل امرأة كانت برفقته وإصابة والدته بجروح وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

FILE - Ecuador's Mario Pineida, center, and Colombia's Abel Aguilar battle for the ball during their 2018 World Cup qualifying soccer match at the Atahualpa Olympic Stadium in Quito, Ecuador, March 28, 2017. (AP Photo/Dolores Ochoa, File)
اللاعب ماريو بينيدا رقم (20)  خلال مباراة منتخب الإكوادور أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2018 (أسوشيتد برس)

ويخوض كايسيدو موسما صعبا مع نادي برشلونة الإكوادوري الذي انضم إليه مطلع عام 2025، إذ لم يشارك سوى في 20 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف.

ويُعد كايسيدو من أبرز الهدافين في تاريخ منتخب الإكوادور، وسبق له أن لعب لعدة أندية أوروبية، من بينها مانشستر سيتي، سبورتينغ لشبونة، ملقا، ليفانتي، لاتسيو وإنتر ميلان.

وكان اللاعب قد عبّر، قبل الحادثة، عن رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة الإكوادوري، أو الانتقال مستقبلا إلى العمل الإداري داخل النادي.

المصدر: مواقع إلكترونية

