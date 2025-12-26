كأس العالم الموسعة تهيمن على جدول الرياضة المزدحم لعام 2026

من المؤكد أن تخطف أكبر بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ، التي ‍تستضيفها المكسيك وكندا والولايات ‍المتحدة، الأضواء من جميع الأحداث الأخرى في جدول الفعاليات الرياضية لعام 2026 المزدحم للغاية.

ويبدأ العام بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط ومارس/آذار بمنافسات الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في ميلانو كورتينا، التي تسلط الضوء على إيطاليا المضيفة ذات التقاليد العريقة في الرياضات الشتوية.

وتمثل عودة المخضرمة ليندسي فون الناجحة، التي أصبحت ⁠في سن 41 أكبر فائزة سنا بسباق في كأس العالم في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، دفعة مهمة لدورة ​الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في الفترة من السادس إلى 22 فبراير.

وسيقام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ‍في الفترة من السادس إلى 15 مارس.

أما بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال (تي20) في الهند وسريلانكا فستُقام تقريبا بالتزامن مع الألعاب الشتوية، لكن التركيز سيتحول سريعا مرة أخرى إلى كرة القدم وملحق كأس العالم في مارس.

وستتحدد المقاعد الستة الأخيرة للبطولة التي ستقام في الفترة من ‍11 يونيو/حزيران ⁠إلى 19 يوليو/تموز، والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32، مع 104 مباريات تختتم بالنهائي في نيوجيرسي.

ومن بين الدول التي لا تزال تكافح لحجز مقعدها، إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، والتي فشلت في التأهل للنسختين الأخيرتين في 2018 و2022، إضافة إلى أوكرانيا، السويد، بوليفيا، ويلز، العراق، وجامايكا وغيرها.

إقبال هائل على تذاكر مونديال 2026

تلقى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في وقت سابق هذا الشهر 5 ملايين طلب لشراء تذاكر كأس العالم خلال أول 24 ساعة من بدء أحدث عملية بيع، وذلك رغم احتجاج روابط المشجعين على ارتفاع الأسعار. ​وقدم مشجعون من أكثر من 200 دولة طلباتهم عبر موقع الفيفا لحجز مقاعدهم.

أهلية الرياضيين المتحولين جنسيا

ومن المتوقع أيضا ‌في الربع الأول من عام 2026 صدور قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن أهلية الرياضيين المتحولين جنسيا للمشاركة في المسابقات الدولية، إذ تسعى اللجنة إلى وضع قاعدة موحدة، كما ذكرت، لحماية الرياضات النسائية.

لكنْ بعد نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في بودابست في 30 مايو/أيار، ستتحول الأنظار إلى كأس العالم، إذ ستدخل معظم المنتخبات الوطنية في معسكراتها التدريبية قبل البطولة.

فورمولا1

وخلال الأسابيع الستة إلى الثمانية التالية، ستكافح جميع الرياضات، من فورمولا1 إلى ‌المنافسة الشرسة في التنس بين يانيك سينر وكارلوس ألكاراز، إضافة إلى ⁠سباق فرنسا للدراجات، لجذب الاهتمام المعتاد، إذ يُتوقع أن تهيمن كأس العالم على عناوين الأخبار الرياضية والسياسية، مع كون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أبرز الداعمين للبطولة.

وبعد 4 أيام من نهائي كأس العالم، تنطلق نسخة مختصرة من دورة ألعاب الكومنولث في جلاسجو في 23 يوليو/تموز بعدما عانت ‌هذه الألعاب من مشكلات في السنوات الأخيرة، مما جعل أهميتها ومستقبلها غير واضحين.

وتدخلت جلاسجو في وقت قصير بعد انسحاب ولاية فيكتوريا الأسترالية من استضافة الحدث في عام 2023.

ثم يشهد شهر سبتمبر/أيلول النسخة الأولى من بطولة التحدي المطلق في ‍ألعاب القوى على مدى 3 أيام في بودابست.

ويُروج لها باعتبارها بطولة ستضم "أفضل الرياضيين" بدون تصفيات تقريبا، إذ يأمل المنظمون أن تسد هذه البطولة الفراغ من خلال منح هذه الرياضة حدثا عالميا كل عام.