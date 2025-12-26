صورة مروعة بالمستشفى لوجه جيك بول بعد لكمات جوشوا القاضية

نشر صانع المحتوى الأميركي جيك بول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه آثار مروعة للضربة القاضية التي تلقاها في هزيمته أمام الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وتم نشر الفيديو عبر خاصية القصص في منصة إنستغرام قبل أن يتم حذفه لاحقا.

ويظهر وجه جيك بول المؤثر -الذي يخوض مباريات استعراضية في الملاكمة على الرغم من أنه ليس ملاكما محترفا- منتفخا ومشوها نتيجة اللكمة القوية القاضية التي تلقاها من بطل العالم السابق جوشوا، والتي تسببت في كسر مزدوج في الفك وعدة جراح قطعية كبيرة.

جوشوا يهزم جيك بول بالضربة القاضية

وهُزم بول -السبت الماضي- أمام جوشوا بالضربة القاضية في الجولة السادسة من نزال أقيم في مدينة ميامي الأميركية.

ونشر بول بعد النزال، صورة أشعة سينية من المستشفى وكتب في تعليقه "كسر مزدوج في الفك. لقد تعرضتُ لهزيمة ساحقة، لكن هذه هي طبيعة هذه الرياضة؛ سأعود وأواصل الفوز"، كما شارك صورا أخرى أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بأسنانه بالإضافة إلى مقطع فيديو صُوّر من غرفته بالمستشفى.

جيك بول ومصير الأسطورة محمد علي

وحذّر خبير أعصاب من تأثير الضربة القاضية التي تلقاها صانع المحتوى الأميركي من جوشوا، على الرأس.

وقال الطبيب الأميركي براين هوفلينغر الذي يعمل في جراحة الأعصاب منذ 25 عاما "عندما يتلقى الإنسان ضربة قوية على الرأس كما يحدث في الملاكمة، فإن الدماغ يتحرّك داخل الجمجمة وقد يصطدم بجدار الجمجمة الصلب، ما قد يسبب كدمات أو حتى نزيفا".

وأضاف "هذا النوع من الصدمات المتكررة للدماغ، ومع مرور السنوات، قد يؤدي إلى ما يُعرف باعتلال الدماغ الرضحي المزمن. إنه أشبه بمرض".

وأوضح هوفلينغر "التعرّض المتكرر للصدمات الدماغية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة، وتقلبات مزاجية، وحتى صعوبات في الحركة. ومع الوقت، قد يُصاب الأشخاص بأمراض مثل ألزهايمر وحتى باركنسون".

وقد أصيب أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي بمرض باركنسون وتأثر به عشرات السنين حتى وفاته العقد الماضي.

جيك بول "انتهى"

في الأثناء يعتقد البريطاني ديريك تشيسورا الملاكم المصنف في فئة الوزن الثقيل، بأن بول لن يعود إلى الحلبة مرة أخرى بسبب تلك الضربة.

وقال تشيسورا "هذا الرجل (بول) لن يلاكم بعد الآن. بعد كسر فكه سيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. فكه مكسور مرتين وفي موضعين مختلفين".

وأضاف "لن يلاكم بعد الآن، لقد انتهى"، ثم تساءل "هل هناك من كُسر فكه في نزال ملاكمة ثم عاد؟ الملاكمون الحقيقيون يعودون، أما اليوتيوبرز (صانعو المحتوى) فلا يعودون".