صورة مروعة بالمستشفى لوجه جيك بول بعد لكمات جوشوا القاضية

وجه جيك بول تشوه نتيجة لكمات جوشوا القاضية (الفرنسية)
Published On 26/12/2025
آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)

نشر صانع المحتوى الأميركي جيك بول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه آثار مروعة للضربة القاضية التي تلقاها في هزيمته أمام الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وتم نشر الفيديو عبر خاصية القصص في منصة إنستغرام قبل أن يتم حذفه لاحقا.

ويظهر وجه جيك بول المؤثر -الذي يخوض مباريات استعراضية في الملاكمة على الرغم من أنه ليس ملاكما محترفا- منتفخا ومشوها نتيجة اللكمة القوية القاضية التي تلقاها من بطل العالم السابق جوشوا، والتي تسببت في كسر مزدوج في الفك وعدة جراح قطعية كبيرة.

Jake Paul in hospital from his fight with Anthony Joshua.
جيك بول تعرض وجهه للكمات جوشوا القاضية فكانت هذه النتيجة (وكالات)

جوشوا يهزم جيك بول بالضربة القاضية

وهُزم بول -السبت الماضي- أمام جوشوا بالضربة القاضية في الجولة السادسة من نزال أقيم في مدينة ميامي الأميركية.

ونشر بول بعد النزال، صورة أشعة سينية من المستشفى وكتب في تعليقه "كسر مزدوج في الفك. لقد تعرضتُ لهزيمة ساحقة، لكن هذه هي طبيعة هذه الرياضة؛ سأعود وأواصل الفوز"، كما شارك صورا أخرى أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بأسنانه بالإضافة إلى مقطع فيديو صُوّر من غرفته بالمستشفى.

Referee Christopher Young counts over US boxer and influencer Jake Paul as he sits on the floor during his fight against British boxer Anthony Joshua (L) in a non-title heavyweight bout at the Kaseya Center in Miami, Florida, on December 19, 2025.
جيك بول سقط على الحلبة متأثرا بلكمة جوشوا القاضية (الفرنسية)

جيك بول ومصير الأسطورة محمد علي

وحذّر خبير أعصاب من تأثير الضربة القاضية التي تلقاها صانع المحتوى الأميركي من جوشوا، على الرأس.

وقال الطبيب الأميركي براين هوفلينغر الذي يعمل في جراحة الأعصاب منذ 25 عاما "عندما يتلقى الإنسان ضربة قوية على الرأس كما يحدث في الملاكمة، فإن الدماغ يتحرّك داخل الجمجمة وقد يصطدم بجدار الجمجمة الصلب، ما قد يسبب كدمات أو حتى نزيفا".

وأضاف "هذا النوع من الصدمات المتكررة للدماغ، ومع مرور السنوات، قد يؤدي إلى ما يُعرف باعتلال الدماغ الرضحي المزمن. إنه أشبه بمرض".

وأوضح هوفلينغر "التعرّض المتكرر للصدمات الدماغية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة، وتقلبات مزاجية، وحتى صعوبات في الحركة. ومع الوقت، قد يُصاب الأشخاص بأمراض مثل ألزهايمر وحتى باركنسون".

وقد أصيب أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي بمرض باركنسون وتأثر به عشرات السنين حتى وفاته العقد الماضي.

Boxing - Jake Paul v Anthony Joshua - Kaseya Center, Miami, Florida, U.S. - December 19, 2025 Jake Paul with his brother Logan after losing his fight against Anthony Joshua REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY
جيك بول تعرض لكسور في الفك بسبب قوة لكمات جوشوا (رويترز)

جيك بول "انتهى"

في الأثناء يعتقد البريطاني ديريك تشيسورا الملاكم المصنف في فئة الوزن الثقيل، بأن بول لن يعود إلى الحلبة مرة أخرى بسبب تلك الضربة.

وقال تشيسورا "هذا الرجل (بول) لن يلاكم بعد الآن. بعد كسر فكه سيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. فكه مكسور مرتين وفي موضعين مختلفين".

وأضاف "لن يلاكم بعد الآن، لقد انتهى"، ثم تساءل "هل هناك من كُسر فكه في نزال ملاكمة ثم عاد؟ الملاكمون الحقيقيون يعودون، أما اليوتيوبرز (صانعو المحتوى) فلا يعودون".

Jake Paul falls on the canvas after being hit by Anthony Joshua during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
جيك بول لم يستطيع مجاراة جوشوا في اللكمات القوية (أسوشيتد برس)
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

