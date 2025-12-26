حصاد الكرة المصرية 2025.. كيف كشف التأهل السهل للمونديال تراجع "الفراعنة"؟

في حصيلة تعكس حصاد وواقع الكرة المصرية خلال العام 2025، كان تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بنكهة مختلفة، إذ لم يرافق هذا الإنجاز الزخم المعتاد من الفرحة بين الجماهير.

فرغم أن التأهل يُعد الرابع في تاريخ المنتخب، فإن بلوغه النسخة الموسعة من البطولة المقررة العام المقبل في أميركا الشمالية مرّ بهدوء لافت، إذ لم يشهد الفرحة المعهودة لدى المصريين إلى حد أن كثيرين رأوه أمرا طبيعيا لا يستدعي الاحتفال، لا سيما مع تأهل 9 منتخبات أفريقية بالفعل، واحتمال ارتفاع العدد إلى 10.

مجموعة سهلة وتأهل متوقع

يرى كثير من الجماهير والنقاد أن تأهل منتخب "الفراعنة" كان أمرا عاديا ومتوقعا، في ظل المنافسة ضمن واحدة من أضعف مجموعات التصفيات.

وتأهلت مصر عن مجموعة ضمت بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون، بعدما تصدرت المجموعة برصيد 26 نقطة، متقدمة بخمس نقاط على بوركينا فاسو أقرب ملاحقيها.

ونقلت رويترز عن الناقد الرياضي فتحي سند قوله إن "التأهل إلى كأس العالم، في ظل مشاركة 48 منتخبا، بات أمرا عاديا بالنسبة لكرة القدم المصرية".

ورغم أن نادي بيراميدز حقق لقبين قاريين هذا العام بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، فإن هذا الإنجاز لم يُستقبل بالفرحة المعتادة، خاصة أن المتوج باللقبين فريق لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، على عكس الأهلي أو الزمالك.

ففي يونيو/حزيران الماضي، تغلب بيراميدز على ماميلودي صن داونز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي، قبل أن يفوز بهدف نظيف على نهضة بركان ليتوج بكأس السوبر الأفريقية في أكتوبر/تشرين الأول السابق.

وبعيدا عن الإنجازات، طالت الانتقادات الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الإخفاقات التي تعرضت لها منتخبات الشباب والناشئين خلال العام.

لكن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، الذي عاد إلى منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يرى أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات.

وقال أبو ريدة لوكالة رويترز "وضعنا إستراتيجية تهدف إلى الاهتمام بالبنية التحتية ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف مراحلها السنية، ونسير بخطى ثابتة لتحقيق هذه الإستراتيجية".

إخفاقات المنتخبات السنية

في المقابل، لاحقت الإخفاقات منتخبات مصر المشاركة في البطولات العالمية، إذ خرج منتخب الشباب من الدور الأول لكأس العالم تحت 20 عاما بعد خسارته أمام نيوزيلندا واليابان، ليحتل المركز الثالث في مجموعته بالبطولة التي أقيمت في تشيلي.

كما ودّع منتخب تحت 17 عاما بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على هاييتي وتعادله مع فنزويلا، قبل الخسارة أمام إنجلترا في ختام دور المجموعات.

وقبل نهاية عام 2025، جاء إخفاق منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب ليضيف مزيدا من الظلال القاتمة على المشهد الكروي، بعد خروجه من الدور الأول دون تحقيق أي فوز.

إنجازات فردية

من جانب آخر، تألقت الألعاب الفردية وحققت العديد من النجاحات، إذ حصد منتخب مصر مواليد 2008 المركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد التي استضافها المغرب، بعد الخسارة في النهائي أمام ألمانيا في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

كما واصل أبطال مصر في رياضة الإسكواش سيطرتهم على المشهد العالمي بتحقيق إنجازات بارزة، أبرزها الهيمنة على صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات، وتتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقبي بطولة العالم.

وتضمن تقرير وزارة الشباب والرياضة حصول مصر في أبريل/نيسان الماضي على 12 ميدالية في رفع الأثقال، من بينها 8 ميداليات ذهبية، خلال المشاركة في بطولة أفريقيا بموريشيوس.

كما حقق الاتحاد المصري للتايكواندو 8 ميداليات في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي، وحصد اتحاد الجودو 10 ميداليات في بطولة أفريقيا، في حين فاز اتحاد الخماسي الحديث بميداليتين في كأس العالم بالمجر، إلى جانب إحراز اتحاد السلاح ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين.

وحققت مصر كذلك إنجازات لافتة في رياضة الرماية، كان أبرزها تصدر البطولة العربية للرماية، والتألق في بطولة العالم التي استضافتها القاهرة.