شاهد.. تعادل أنغولا وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

تعادل منتخب أنغولا لكرة القدم مع منتخب زيمبابوي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وتقدم المنتخب الأنغولي بهدف سجله جيلسون دالا في الدقيقة 24، وتعادل المنتخب الزيمبابوي بهدف سجله ناوليدج موسونا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر منتخب أنغولا مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا 1-2، في حين خسر منتخب زيمبابوي بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب المصري.

وكانت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض منتخب أنغولا سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة، وسط تراجع والتزام دفاعي من منتخب زيمبابوي، الذي اعتمد أيضا على الهجمات المرتدة.

ولم يكن هناك أي خطورة على المرميين في الدقائق الأولى من اللقاء حيث انحصر اللعب وسط الملعب.

وفي الدقيقة 14 جاءت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الأنغولي عندما توغل جيلسون دالا بالكرة ودخل إلى منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها واشنطن أروبي حارس زيمبابوي.

واستمرت محاولات منتخب أنغولا الهجومية بحثا عن تسجيل هدف، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي منتخب زيمبابوي لينحصر اللعب وسط الملعب.

وفي الدقيقة 24 سجل منتخب أنغولا هدف التقدم عن طريق جيلسون دالا عندما مرر تو كارنيرو كرة ساقطة خلف المدافعين إلى دخل منطقة الجزاء للمنطلق من الخلف إلى الأمام دالا الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

بعدها، تخلى منتخب زيمبابوي عن حذره الدفاعي، وبادل المنتخب الأنغولي الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع المنتخب الأنغولي قليلا إلى وسط الملعب لامتصاص حماس لاعبي زيمبابوي وللحفاظ على تقدمه.

وفشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب وسط الملعب.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل منتخب زيمبابوي هدف التعادل عندما مرر أنطونيو كرة ساقطة خلف المدافعين إلى ناوليدغ موسونا، الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية رائعة عانقت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صفارة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الأنغولي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في حين اعتمد المنتخب الزيمبابوي على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

في الدقيقة 49 كاد منتخب أنغولا أن يسجل هدف التقدم عندما استلم جوناثان بواتو مانانجا الكرة داخل منطقة جزاء زيمبابوي، وأصبح في مواجهة الحارس واشنطن أروبي، وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ليشتتها بعد ذلك الدفاع.

وفي الدقيقة 56 كاد المنتخب الأنغولي أن يسجل الهدف الثاني عندما سدد فريدي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة.

ورد المنتخب الزيمبابوي بفرصة خطيرة في الدقيقة 62 عندما لعب كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الأنغولي، قابلها إسماعيل وادي بتسديدة أرضية تصدى لها حارس المرمى هوجو ماركيز.

واستمر ضغط المنتخب الأنغولي بحثا عن تسجيل الهدف، لكنه فشل في اختراق الدفاع القوي لمنتخب زيمبابوي لينحصر اللعب وسط الملعب.

وفي الدقيقة 78 قاد منتخب زيمبابوي فرصة خطيرة عندما انطلق تاوندا شيريوا بالكرة ووصل على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الحارس ماركيز تصدى لها قبل أن يبعدها ديفيد كارمو إلى ركلة ركنية.

وأصبح اللعب سجالا بين المنتخبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكنْ كلاهما فشل في تسجيل هدف الفوز ليطلق الحكم صفارة نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.