بعد إيقاف 149 حكما.. تركيا تحتجز 24 شخصا بسبب مراهنات المباريات

ذكرت محطة (إن تي في) التركية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الجمعة، أن المدعين العامين أمروا باحتجاز 29 شخصا في تحقيق بسبب المراهنات في كرة القدم المحلية للمحترفين، ⁠بينهم مسؤول تنفيذي سابق في نادي غلطة سراي.

وقالت المحطة،​ نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام، إنه تم احتجاز 24 من 29 مشتبها بهم بينهم إردن تيمور المسؤول التنفيذي السابق في غلطة سراي.

ولم يتسنَّ الحصول على ⁠تعليق فوري من تيمور وغلطة سراي.

وأضاف البيان أن البحث لا يزال جاريا عن 4 آخرين، بينما كان مشتبه به آخر رهن الاعتقال بالفعل.

وأضافت المحطة التلفزيونية المحلية أن 14 من المشتبه بهم كانوا لاعبين في البطولات المحلية ​التركية، دون ذكر أسمائهم، بينما ‌يجري البحث عن 6 منهم بسبب مراهنتهم على مباراة في الدوري الممتاز بين قاسم باشا وسامسون سبور في أكتوبر/تشرين الأول ‌2024.

الاتحاد التركي يوقف 149 حكما

وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما الشهر الماضي، بسبب المراهنة ‌على المباريات، واتسع نطاق التحقيق ⁠باعتقال 8 أشخاص آخرين بينهم رئيس نادٍ في دوري الأضواء، وإيقاف 1024 لاعبا بكافة البطولات المحلية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ‌أمر المدعون العامون باعتقال 46 شخصا، بينهم لاعبون ورؤساء أندية ومعلقون وحكم، بشأن المراهنات الداخلية.

وفي وقت لاحق، ‍قضت محكمة تركية بسجن 20 مشتبها بهم، بينهم لاعبون في الدوري الممتاز لحين محاكمتهم.