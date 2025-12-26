إصابة 8 لاعبين و3 مدربين.. إنفلونزا الخنازير تضرب فريقا يونانيا

أجّل فريق باناثينايكوس اليوناني لكرة السلة مباراته في الدوري المقررة غدا السبت ضد ماروسي، كما باتت مباراة الديربي في الدوري الأوروبي ضد أولمبياكوس مهددة بالإلغاء.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن 3 مدربين و8 من لاعبي النادي اليوناني أصيبوا بفيروس الأنفلونزا.

وكان باناثينايكوس قد فاز يوم الثلاثاء الماضي في كاوناس على زالغيريس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الأوروبي.

بعد المباراة، بدأ بعض لاعبي الفريق يشعرون بتوعك، قبل أن تتفاقم المشكلة في الساعات الأخيرة.

حاليًا، ثمانية لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني، لم يُكشف عن هوياتهم، مصابون بفيروس الأنفلونزا، ويتلقى بعضهم العلاج في مستشفى بأثينا.

وكان من المقرر أن يلعب باناثينايكوس، الذي يضم اللاعب الدولي الإسباني خوانشو هيرنانغوميز، ضد ماروسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري اليوناني، ولكن تم تأجيل المباراة لعدم إمكانية إقامتها حتى في ظل الحد الأدنى من الظروف المقبولة.

الأعراض التي يعاني منها المصابون لا تسمح لهم بممارسة الرياضة: إرهاق بدني، وحمى شديدة، وآلام في العضلات، والتهاب في الحلق.

وهناك اقتراح لإقامة المباراة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

بعد انتهاء مشاركتهم في دوري كرة السلة اليوناني، سيواجه فريق بنما سيتي فريق أولمبياكوس، غريمه الرئيسي في اليونان، في ديربي اليوروليغ يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتزايد الدعوات لتأجيل المباراة بسبب استحالة الاستعداد لها في ظل الظروف المثلى. وسيتعين على مسؤولي الدوري الأوروبي اتخاذ قرار بشأن إقامة المباراة في ملعب أوكا أرينا في بداية عام 2026.