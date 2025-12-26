شاهد.. الهلال يلاحق النصر في صدارة الدوري السعودي والفتح يهزم الأهلي

واصل الهلال ملاحقة النصر في صدارة الدوري السعودي روشن لكرة القدم بفوز مثير على الخليج، فيما تعرض الأهلي لهزيمة مثيرة أمام الفتح.

وقلص الهلال الفارق الذي يفصله عن النصر إلى نقطة واحدة مؤقتا بعدما ‍تغلب 3-2 على الخليج اليوم الجمعة في الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين مستفيدا من هدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد كنو وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وهدف في الشوط الثاني من مالكوم.

وبعد تقدم الهلال بثلاثية، رد الخليج بهدفين متأخرين سجلهما جوشوا كينغ ويورغس ماسوراس ⁠ليقترب الفريق من التعادل وتشهد المباراة نهاية متوترة.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ويمكن ​للنصر الابتعاد أكثر في الصدارة عبر مباراته المقررة أمام الأخدود غدا السبت في الجولة ‍نفسها.

واستغل الهلال الزخم الذي اكتسبه بالفوز 1-صفر على الشارقة في الإمارات والاحتفاظ بصدارة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحقق فوزا مهما اليوم مع استئناف منافسات الدوري بعد فترة توقف خلال إقامة كأس العرب في قطر.

وقدم ‍الهلال بداية هجومية ⁠وكاد كنو يتقدم للفريق في الدقيقة الثامنة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

ورد الخليج بمحاولة خطيرة في الدقيقة 11 عندما تلقى كوستاس فورتونيس تمريرة طولية وانطلق إلى منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجاء هدف التقدم للهلال في الدقيقة 18 عندما تلقى كنو عرضية خارج منطقة الجزاء وصوب كرة منخفضة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس.

واقترب الخليج من التعادل في الدقيقة 24 بتسديدة خطيرة من حسين السلطان من ​داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى للكرة ثم أمسك بها الحارس ‌محمد الربيعي.

وأنقذ الحارس أنتوني موريس شباك الخليج في الدقيقة 29 إذ تصدى لكرة خطيرة من سالم الدوسري إثر تمريرة من سافيتش.

وأضاف الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 39 عندما أرسل مالكوم عرضية من ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ‌سافيتش بضربة رأس متقنة في الشباك.

وقدم الهلال بداية قوية في الشوط الثاني وكاد يسجل في الثواني الأولى عندما تلقى سافيتش عرضية داخل منطقة ‌الجزاء وسدد بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 57، انطلق ⁠الدوسري بقوة على الجهة اليسرى ثم مرر عرضية متقنة وصلت إلى مالكوم الذي صوبها في الشباك بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء مضيفا ثالث أهداف الهلال.

وكاد البديل متعب الحربي يضيف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 74 عندما تلقى طولية وانطلق ‌داخل منطقة الجزاء ثم صوب بقوة لكن الحارس تصدى للكرة، كما تألق في التصدي لكرة أخرى من داروين نونيز بعدها بدقيقة واحدة.

وقلص كينغ الفارق بالهدف الأول للخليج في الدقيقة 79 وسجله من ضربة ‍رأس إثر عرضية عالية.

وأضاف الخليج الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84، إذ تلقى ماسوراس طولية عالية وانطلق ثم صوب الكرة ببراعة لترتطم بيد الحارس قبل أن تسكن الشباك.

الفتح يفوز على الأهلي

وفي مباراة أخرى، سجل الأرجنتيني ماتياس فارغاس هدفين ليقود الفتح لقلب تأخره بهدف إلى انتصار مثير 2-‍1 على الأهلي في الدوري ‍السعودي.

ورفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14 ليبتعد عن أول مراكز الهبوط بثلاث نقاط، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع بعد أن مني بأول هزيمة له هذا الموسم في الدوري.

وتوغل ويندرسون غالينو نحو منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة وأطلق تسديدة قوية ⁠لكن فرناندو باتشيكو حارس الفتح تصدى لها بثبات. ومنح فالنتين أتانجانا الأهلي التقدم في الدقيقة 22 بعد أن استغل الكرة المرتدة ​من زميله روجر إيبانيز بعد ركلة ركنيلة نفذها إنزو مايو وسط ارتباك مدافعي الفتح.

وأطلق مراد باتنا تسديدة ‍في الدقيقة 27 من على حافة منطقة الجزاء لكن عبد الرحمن الصانبي تصدى لها.

واقترب الأهلي من تسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها مايو وتابعها إيفان توني بضربة رأس قوية، لكن حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى لها.

وسجل فارغاس هدف التعادل لصالح ‍الفتح في الدقيقة ⁠43 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة القائد مروان سعدان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل فارغاس تألقه وسجل هدفه الشخصي الثاني بتسديدة رائعة، مانحا أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 47 ​بعد استغلاله تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها باتنا.

وتعالت الهتافات في مدرجات جماهير الفتح، ‌لدفع فريقهم نحو تسجيل الهدف الثالث والاقتراب من حسم اللقاء.

وظن البديل سفيان بن دبكة أنه لبى نداء جماهيره سريعا بتسجيل الهدف الثالث من ضربة رأس في الدقيقة 55، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وخاض ⁠الفتح 10 مباريات في الدوري منذ انطلاق الموسم، حقق خلالها انتصارين، وتعادل في مباراتين، وتلقى 6 هزائم.

وأضاف بن دبكة "كان هدفنا اليوم هو حصد النقاط الثلاث، ولم نهتم بالطريقة التي سنحقق بها ذلك، فالأهم كان الفوز".

وكاد ماتيوس جونسالفيس يدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 67، بعدما أطلق تسديدة قوية من ‌خارج منطقة الجزاء، لكن حارس الفتح تصدى لها لترتطم بأسفل العارضة قبل أن يبعدها دفاع أصحاب الأرض إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 80، أنطلق جونسالفيس وراوغ ببراعة سعدان قائد الفتح قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس باتشيكو تألق ‍وتصدى لها ليحافظ على تقدم فريقه.

وسنحت فرصة لإيبانيز في الوقت المحتسب بدل الضائع لإدراك التعادل للأهلي، بعد أن تلقى تمريرة منخفضة من جونسالفيس وسددها من داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس باتشيكو.