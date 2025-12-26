الكشف عن موعد ومكان مباراتي نصف نهائي كأس ملك السعودية

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مكان وموعد مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026.

وتقام المباراة الأولى في نصف النهائي التي تجمع بين الخلود والاتحاد، حامل اللقب، على ملعب نادي الحزم بالرس، يوم 16 مارس/آذار المقبل.

وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي عقب فوزه على الشباب بـ4 أهداف لواحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

بينما صعد الخلود للدور نفسه على حساب غريمه الخليج بعدما تغلب عليه بـ4 أهداف مقابل 3، في اللقاء الذي استضافه ملعب نادي الحزم بالرس.

الهلال يواجه الأهلي

أما المواجهة الثانية في نصف نهائي البطولة، فسيحتضنها ملعب الإنماء في جدة، وتجمع بين الأهلي والهلال في 17 مارس/آذار المقبل.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على حساب القادسية بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بـ3 أهداف لمثلها على أرضية ملعب الإنماء.

بينما فاز الهلال، على حساب الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا، ليعبر الفريق إلى الدور المقبل.

ويحمل فريق الاتحاد لقب النسخة الماضية من كأس الملك، بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب القادسية بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.