الأوغندي أوميدي.. من سجّان وممرض إلى هداف بكأس أفريقيا

في العادة، لا يلتفت أحد إلى الهدف الشرفي الذي يسجله لاعب خلال مباراة يحفظ بها ماء وجه فريقه، لكن الحال اختلفت كليا مع دينيس أوميدي لاعب منتخب أوغندا.

أوميدي سجل الثلاثاء الماضي الهدف الوحيد لبلاده في المباراة التي انتهت بخسارة أوغندا أمام تونس 1-3 وجرت على الملعب الأولمبي في الرباط ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وبسبب هذا الهدف الذي جاء في الوقت بدل الضائع، حظي أوميدي بشهرة كبيرة وانتشرت قصة وصوله إلى المنتخب الوطني واحتراف كرة القدم على نطاق واسع، بسبب الطريقة التي فعل بها ذلك.

ففي سن الـ31 شارك أوميدي لأول مرة في كأس أمم أفريقيا بعد وصول متأخر إلى أكبر مسرح قاري، وبعد سنوات أمضاها بين كرة القدم وحياته كممرّض وحارس سجن.

ففي عام 2019 كان أوميدي يقسّم أيامه بين التدريب ودراسة التمريض لنيل درجة الدبلوم ونوبات العمل في أحد السجون شمال أوغندا، متنقلا عبر سيارات الأجرة أو دراجات بودا بودا (دراجات نارية تستخدم كسيارات أجرة).

وبعد 6 سنوات، أصبح أوميدي واحدا من أبرز لاعبي أوغندا وأكثرهم تأثيرا على حد تعبير الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، والآن صار هدافا في كأس أمم أفريقيا.

واللافت أن أوميدي الذي يُلقّب بـ"رونالدو أوغندا" لم يظهر في الدوري المحلي في بلاده إلا عام 2023، عندما انضم إلى نادي كيتارا بعد سنوات قضاها في الدرجات الدنيا.

وفي موسمه الأول بالدوري الممتاز سجل أوميدي 15 هدفا احتل بها المركز الثاني في جدول الهدافين، وجعل من فريقه منافسا على اللقب، قبل أن يقود كيتارا لاحقا للتتويج بكأس أوغندا ويحمله إلى المسابقات القارية للأندية.

واختير أوميدي عام 2024 أفضل لاعب كرة قدم أوغندي، وحصل على سيارة كجائزة منهيا بذلك معاناته مع النقل العام في البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي، انتقل أوميدي إلى فريق إيه بي آر كيغالي الرواندي، وخلال 5 أشهر قادهم لتحقيق لقب الدوري.

ويملك أوميدي في رصيده الدولي مع منتخب أوغندا 18 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وسيحاول أوميدي وزملاؤه جاهدين الآن، تدارك الخسارة الأولى أمام تونس، عندما يواجه منتخب أوغندا نظيره التنزاني السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الأوغندي لتحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل إلى ثمن النهائي، علما أن الخسارة ستقصيه من البطولة بشكل كبير.