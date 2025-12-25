هل أنهت لكمة جوشوا المرعبة مسيرة جيك بول إلى الأبد؟

حذّر خبير أعصاب من تأثير الضربة القاضية التي تلقاها صانع المحتوى الأميركي جيك بول في نزاله الأخير أمام البريطاني أنطوني جوشوا، على الدماغ.

وهُزم بول -يوم السبت الماضي- أمام جوشوا بالضربة القاضية في الجولة السادسة من نزال أقيم في مدينة ميامي الأميركية.

ونشر بول بعد النزال، صورة أشعة سينية من المستشفى وكتب في تعليقه "كسر مزدوج في الفك. لقد تعرضتُ لهزيمة ساحقة، لكن هذه هي طبيعة هذه الرياضة؛ سأعود وأواصل الفوز"، كما شارك صورا أخرى أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بأسنانه بالإضافة إلى مقطع فيديو صُوّر من غرفته بالمستشفى.

وقال الطبيب الأميركي براين هوفلينغر الذي يعمل في جراحة الأعصاب منذ 25 عاما "عندما يتلقى الإنسان ضربة قوية على الرأس كما يحدث في الملاكمة، فإن الدماغ يتحرّك داخل الجمجمة وقد يصطدم بجدار الجمجمة الصلب، مlا قد يسبب كدمات أو حتى نزيفا".

وأضاف "هذا النوع من الصدمات المتكررة للدماغ، ومع مرور السنوات، قد يؤدي إلى ما يُعرف باعتلال الدماغ الرضحي المزمن. إنه أشبه بمرض".

وأوضح هوفلينغر "التعرّض المتكرر للصدمات الدماغية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة، وتقلبات مزاجية، وحتى صعوبات في الحركة. ومع الوقت، قد يُصاب الأشخاص بأمراض مثل ألزهايمر وحتى باركنسون".

"لقد انتهى"

في الأثناء يعتقد البريطاني ديريك تشيسورا الملاكم المصنف في فئة الوزن الثقيل، بأن بول لن يعود إلى الحلبة مرة أخرى بسبب تلك الضربة.

وقال تشيسورا "هذا الرجل (بول) لن يلاكم بعد الآن. بعد كسر فكه سيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. فكه مكسور مرتين وفي موضعين مختلفين".

وأضاف "لن يلاكم بعد الآن، لقد انتهى"، ثم تساءل "هل هناك من كُسر فكه في نزال ملاكمة ثم عاد؟ الملاكمون الحقيقيون يعودون، أما اليوتيوبرز (صانعو المحتوى) فلا يعودون".

وفي الوقت نفسه اختلف الملاكم البريطاني الآخر فيدال رايلي مع رأي تشيسورا، مشيرا إلى أن بول سيعود مجددا للقتال بسبب التزامات تعاقدية ومالية.

وقال رايلي "على جيك بول التزامات كثيرة تجاه جميع الملاكمين الذين ينضوون تحت رايته، وجزء من الوفاء بهذه الالتزامات هو الظهور الإعلامي".

وأوضح "لا يمكنهم الحصول على هذا القدر من الاهتمام ما لم يكن هو البطل الذي يقوم بشيءٍ جنوني. نتفليكس نظّمت هذه الفعاليات لأن جيك هو الشخصية المحورية".

وذهب رايلي إلى ما هو أبعد من ذلك وحدد الخصم المحتمل القادم لبول بقوله "أعتقد أنه قد يخوض نزالين آخرين، لكنه ربما يحتاج إلى محاولة إقامة نزال مع كانيلو في يوليو/تموز من العام المقبل".