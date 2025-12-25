الهلال ضد الخليج بالدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال على ملعبه المملكة أرينا فريقَ الخليج، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويخوض الهلال المباراة منتشيا بفوزه الآسيوي الأخير على الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، محققا انتصاره السادس في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتطلع إلى تحقيق فوزه السابع تواليا في الدوري المحلي، لمواصلة الضغط على المتصدر النصر.

وكان الهلال قد حقق فوزه الأخير في الدوري على حساب الفتح بنتيجة 2-1، ليؤكد استقراره الفني وفعاليته الهجومية هذا الموسم.

في المقابل، يدخل الخليج المواجهة باحثا عن استعادة التوازن والعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام النصر بنتيجة 1-4.

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والخليج في الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين غدا الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وتنطلق صافرة البداية على الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

تنقل مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة:

THMANYAH HD 1 (تعليق فهد العتيبي)

كما يمكن متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة عبر التغطية المباشرة على الجزيرة نت.

أرقام ومواجهات الفريقين

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين.

وسجل "الزعيم" 24 هدفا، كثاني أقوى هجوم في الدوري بعد النصر (30)، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، ليملك ثالث أفضل خط دفاع بعد النصر (5) وأهلي جدة (6).

في المقابل، يحتل الخليج المركز السابع، متأخرا بـ9 نقاط عن الهلال، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم. وسجل الفريق 22 هدفا، ما يجعله رابع أقوى هجوم في الدوري، غير أن دفاعه استقبل 15 هدفا.

وتصبّ المواجهات المباشرة في مصلحة الهلال، الذي فاز في 14 مباراة من أصل 16 جمعته بالخليج، مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. كما سجل الهلال 46 هدفا في شباك الخليج، مقابل 5 أهداف فقط استقبلتها شباكه.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال 3-0 في أبريل/نيسان الماضي، على ملعب المملكة أرينا.

صراع الهدافين

تشهد المباراة صراعا هجوميا لافتا، إذ يعوّل الخليج على مهاجمه النرويجي جوشوا كينغ، صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، خلف كريستيانو رونالدو (10) وجواو فيليكس (11).

في المقابل، يتصدر البرازيلي ماركوس ليوناردو قائمة هدافي الهلال برصيد 6 أهداف، يليه كل من الأوروغوياني داروين نونيز والبرتغالي روبن نيفيز (4 أهداف لكل منهما).

الغيابات المؤثرة

يدخل الهلال المباراة في ظل غيابات بارزة، بسبب مشاركة عدد من لاعبيه مع منتخباتهم في كأس أفريقيا المغرب 2025، أبرزهم الحارس المغربي ياسين بونو، وقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي.

التشكيلة المتوقعة للهلال

محمد اليامي، علي لاجامي، يوسف أكتشيشيك، علي البليهي، جواو كانسيلو، روبن نيفيز، عبد الله المالكي، ثيو هيرنانديز، مالكوم، ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

التشكيلة المتوقعة للخليج

أنطوني موريس، أحمد عسيري، عبد الله الحافظ، محمد الخبراني، سعيد آل حمسل، بيدرو ريبوشو، كوربيليس، فورتونيس، الهوساوي، منصور حمزي، صالح العمري.