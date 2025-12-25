رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

شاهد.. ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس أفريقيا 2025

الكعبي نجم المغرب سجل أحد أفضل أهداف كأس أفريقيا 2025 (الفرنسية)
Published On 25/12/2025
|
آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)

حفظ

نستعرض جميع ملخصات مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ونبدأ من المباراة الافتتاحية للبطولة القارية التي تستمر منافساتها حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى نهاية الجولة الأولى.

المجموعة الأولى

  • المغرب – جزر القمر 2-صفر
  • مالي – زامبيا 1-1

المجموعة الثانية

  • جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1
  • مصر ضد زيمبابوي 2-1

المجموعة الثالثة

  • تونس ضد أوغندا 3-1
  • نيجيريا ضد تنزانيا 2-1

المجموعة الرابعة

  • جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر
  • السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر

المجموعة الخامسة

  • الجزائر ضد السودان 3-صفر
  • بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1

المجموعة السادسة

  • كوت ديفوار ضد موزمبيق 1-صفر
  • الكاميرون ضد الغابون 1-صفر

 

المصدر: الجزيرة

إعلان