شاهد.. ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس أفريقيا 2025
Published On 25/12/2025|
آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)
نستعرض جميع ملخصات مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.
ونبدأ من المباراة الافتتاحية للبطولة القارية التي تستمر منافساتها حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى نهاية الجولة الأولى.
المجموعة الأولى
- المغرب – جزر القمر 2-صفر
- مالي – زامبيا 1-1
المجموعة الثانية
- جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1
- مصر ضد زيمبابوي 2-1
المجموعة الثالثة
- تونس ضد أوغندا 3-1
- نيجيريا ضد تنزانيا 2-1
المجموعة الرابعة
- جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر
- السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر
المجموعة الخامسة
- الجزائر ضد السودان 3-صفر
- بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1
المجموعة السادسة
- كوت ديفوار ضد موزمبيق 1-صفر
- الكاميرون ضد الغابون 1-صفر
المصدر: الجزيرة