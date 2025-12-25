مصر ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

بعد فوزهما في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في أغادير غدا الجمعة في مباراة من المرجح أن تحدد المتأهل الأول من المجموعة الثانية.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الأفريقية بالفوز على زيمبابوي 2-1، كما فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنغولا بالنتيجة ذاتها.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة غدا الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، على الملعب الكبير لأغادير.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا في السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

beIN Sports MAX1

beIN Sports MAX2

beIN Sports MAX3

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تحمل مواجهة مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) مع جنوب أفريقيا بطلة 1996 ورابعة النسخة الأخيرة، طابعا ثأريا بالنسبة للفراعنة الذين خرجوا على يد منتخب "بافانا بافانا" من ثمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة.

وقتها فازت جنوب أفريقيا بهدف وحيد وأوقفت حلم الفراعنة بلقب ثامن في تاريخهم وأول منذ الثلاثية المتتالية بين 2006 و2010.

ردت جنوب أفريقيا الاعتبار لخسارتيها على أرضها أمام مصر (صفر-1) في دور المجموعات للنسخة التي استضافتها عام 1996، صفر-2 في المباراة النهائية لنسخة بوركينا فاسو عام 1998.

ويعول المنتخب المصري على نجمي البريميرليغ قائده مهاجم ليفربول محمد صلاح الذي سجل هدف الفوز القاتل ضد زيمبابوي، وجناح مانشستر سيتي عمر مرموش صاحب هدف التعادل والتمريرة الحاسمة لهدف الانتصار.

وقال مدرب مصر حسام حسن في مؤتمر صحفي عشية المباراة إن الفراعنة "يحترمون جميع المنتخبات، ومنتخب جنوب أفريقيا قوي وطريقة لعبها شبيهة بطريقة لعب أنديتهم المتألقة في دوري الأبطال لكون لاعبي الأخير هم العمود الفقري للمنتخب".

وأكد حسن ثقته في قدرة الفراعنة على التفوق، موضحا أن جميع المنتخبات تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية أمام الفراعنة، "لكننا مستعدون لكل التحديات".

التشكيلة المحتملة لمنتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

الشناوي، هاني، إبراهيم، عبد المجيد، فتوح؛ عطية، فتحي، عاشور، صلاح، مرموش، محمد.

التشكيلة المحتملة لمنتخب جنوب أفريقيا ضد مصر

ويليامز، موداو، نجيزانا، مبوكازي، موديبا؛ موكوينا، سيثول، نكوتا، مبولي، أبوليس، فوستر.