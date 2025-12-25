ماذا يفعل مبابي في الرباط قبل مواجهة المغرب ومالي؟

وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، إلى العاصمة المغربية الرباط بعد ظهر الخميس، رفقة أفراد من عائلته، من أجل متابعة مباراة المغرب ومالي المقررة مساء غد الجمعة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ونقل موقع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي لبى دعوة صديقه المقرب أشرف حكيمي إلى جانب ارتباطه الخاص بالمغرب الذي يعرفه جيدا، حيث كان مرفوقا بوالديه وشقيقه الأصغر إيثان.

وأضاف موقع ليكيب أنه في حال توفرت الظروف المناسبة، من المنتظر أن يقوم مبابي بزيارة معسكر منتخب المغرب ولقاء الظهير الأيمن المتميز حكيمي.

ومن المتوقع أن يواصل مبابي إقامته في المغرب إلى غاية الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول، موعد استئناف تدريبات ريال مدريد، مع إمكانية حضوره مباريات أخرى من البطولة القارية خلال عطلته.

حضور متوقع لعثمان دمبيلي

وذكر موقع "360" المغربي، أنه يتوقع أيضا قدوم مهاجم باريس سان جيرمان عثمان دمبيلي، المتوَّج بالكرة الذهبية لعام 2025، إلى المغرب.

ولم يُحسم بعد ما إذا كان دمبيلي الذي تربطه علاقة قوية بحكيمي، سيختار أن يكون في ملعب مولاي عبد الله بالرباط رفقة زميله في المنتخب الفرنسي مبابي أم سيختار مباراة أخرى.

ويُعد مبابي صديقا مقربا لحكيمي، زميله السابق في باريس سان جيرمان، وقد سبق أن عبّر عن دعمه له برسالة مؤثرة عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2025.