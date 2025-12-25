شاهد.. تصرف بطولي للاعب أنقذ منافسه من الموت بالدوري الألماني

خطف لاعب شاب الأضواء في إحدى مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما أنقذ حياة لاعب منافس من موت محقق.

وسارع لوكا فوسكوفيتش لاعب هامبورغ إلى إسعاف نظيره راسموس كريستنسن لاعب أينتراخت فرانكفورت الذي تعرّض لتشنجات عقب اصطدام قوي، في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي على ملعب فولكسبارك ضمن الجولة الـ15 من البونديسليغا.

وبدأت الحادثة باصطدام عنيف بين ميرو موهايم لاعب هامبورغ وكريستنسن، حيث اصطدما ببعضهما دون أن يلحظ أحدهما الآخر، ليسقطا أرضا.

وتعرّض كريستنسن لتشنجات وهو ما دفع فوسكوفيتش (18 عاما)، إلى التدخل بسرعة في محاولة منه لإنقاذه وفق ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فوسكوفيتش على بُعد أمتار قليلة من اللاعبين، فاندفع مباشرة نحو اللاعب الدانماركي ليتأكد من وعيه ويتحقق أيضا من أن لسانه لا يعيق عملية التنفس.

لم يتردد فوسكوفيتش بإدخال أصابعه إلى فم كريستنسن لتثبيت لسانه، ثم وضعه في وضعية الإفاقة الجانبية إلى حين وصول الطاقم الطبي لفريق أينتراخت فرانكفورت.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على تصرف فوشكوفيتش بالقول "رغم صغر سنه، إلا أن رد فعله كان سليما. لقد أنقذ حياة كريستنسن".

جائزة اللعب النظيف

وعلى إثر ذلك نال فوسكوفيتش جائزة اللعب النظيف عن الجولة الـ15 من الدوري الألماني، وهي مكافأة "تبقى متواضعة مقارنة بالفعل البطولي الذي قام به" على حد وصف الصحيفة ذاتها، علما بأنه جرى استبدال كريستنسن في تلك المباراة كإجراء احترازي.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرفع أينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما وصل هامبورغ إلى النقطة الـ16 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

ويلعب فوسكوفيتش في صفوف هامبورغ منذ الصيف الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وشارك مع الفريق الألماني في 15 مباراة بجميع البطولات بواقع 1380 دقيقة سجل خلالها هدفين دون أي تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.