فابريغاس يكشف "مشكلة" ألونسو في ريال مدريد

يواجه المدرب الإسباني تشابي ألونسو تحديا معقدا في تجربته مع ريال مدريد، حيث لم يصل الفريق بعدُ إلى المستوى المنتظر، ولم تنجح النتائج في إشعال حماس الجماهير، لولا التألق اللافت لنجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي عادل قبل أيام الرقم القياسي الأسطوري المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصفه أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع النادي الملكي في عام واحد بـ59 هدفا، وهو الرقم الذي صمد منذ 2013.

إدارة غرفة ملابس مليئة بالنجوم

سلّط الدولي الإسباني سيسك فابريغاس، زميل ألونسو السابق في المنتخب، وأحد زملائه في عالم التدريب بوصفه مديرا فنيا لنادي كومو الإيطالي الضوء على جوهر المشكلة التي يواجهها المدرب الباسكي، معتبرا أن غرفة الملابس تمثل التحدي الأكبر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فينيسيوس يكرر سيناريو روماريو الصادم مع برشلونة

فينيسيوس يكرر سيناريو روماريو الصادم مع برشلونة list 2 of 2 ريال مدريد يصعد ضد برشلونة بـ"فضيحة" نيغريرا end of list

وقال فابريغاس في وثائقي يتناول مسيرة ألونسو التدريبية: "جميعهم لاعبون مميزون، الجميع يستحق اللعب، والجميع يعتقد أنه يجب أن يلعب. كلهم مطالبون بصناعة الفارق، وكلهم كلفوا 50 مليون يورو أو أكثر، وكلهم دوليون مع منتخباتهم".

وأكد فابريغاس صعوبة المهمة: "إدارة هذا الوضع، على الأرجح، هي أصعب شيء على الإطلاق".

من جانبه، أيّد الحارس الإسباني بيبي رينا الذي تولى الذود عن عرين أندية كبرى بينها برشلونة وليفربول، هذا الطرح، مشيرا إلى تعقيد العمل داخل غرفة ملابس بحجم ريال مدريد، وقال: "الأمر ليس سهلا، خصوصا في غرفة ملابس كهذه، لكن تشابي لا يواجه مشكلة في النظر إليك مباشرة وإخبارك بالحقيقة".

أما المدرب المخضرم رافا بينيتيز، الذي شارك أيضا في الوثائقي، فكان لديه وجهة نظر أخرى، حيث عبّر عن ثقته الكاملة بقدرات ألونسو، وقال: "أعتقد أن تشابي ألونسو يمتلك القدرة على إدارة غرفة الملابس مهما كانت الظروف".

وفي فريق مثل ريال مدريد المليء بالنجوم، لا تقتصر التحديات على الجوانب التكتيكية، بل تمتد إلى فن التوازن وإدارة الشخصيات داخل غرفة الملابس، وهو الامتحان الأصعب أمام تشابي ألونسو في مرحلته الحالية.