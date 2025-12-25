غاز الضحك.. مخدر صامت يثير ذعر الأندية الأوروبية

أصبح أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" جزءا من حياة بعض لاعبي كرة القدم المحترفين، الذين يستخدمونه في أوقات الفراغ بهدف الضحك والتسلية الترفيه، وهي ظاهرة أثارت قلق الأندية في أوروبا على وجه الخصوص.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن غاز الضحك أصبح أمرا معتادا للاعبين المحترفين، كونه قانونيا ورخيص الثمن، والأهم أنه لا يترك أثرا في عينات اختبار الكشف عن المخدرات، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في تأثيره الفوري بقدر ما هي في المخاطر الصحية والرسالة التي تصل إلى المجتمعات.

غاز الضحك.. مخدر صامت يرعب الأندية الأوروبية

وعلى مدار السنوات الماضية أظهرت مقاطع فيديو وصور وانتشرت شهادات للاعبين محترفين وهم يستهلكون هذا الغاز في أجواء الحفلات والحياة الليلية، وكانت أولى الصور التي أثارت الجدل قد ظهرت في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018 للاعبي أرسنال.

حينها تم تصوير رباعي "الغانرز" مسعود أوزيل، ألكسندر لاكازيت، ماتيو غيندوزي وبيير إيمريك أوباميانغ وهم يستنشقون الغاز من بالونات، مما أثار نقاشا واستنكارا واسعين باعتبارهم رياضيين.

ومع ذلك لم يتعرض اللاعبون لعقوبات رياضية أو قانونية وهو ما أعطى شعورا خطيرا فيما يتعلق "بالفعل وغياب العقاب".

ومنذ ذلك الحين استمر ظهور مثل هذه الحالات في كرة القدم الإنجليزية، كان أحدثها وأكثرها تداولا حالة إيف بيسوما لاعب توتنهام هوتسبير، الذي تم تصويره وهو يستنشق غاز الضحك في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ناديه فتح بحقه تحقيقا داخليا وفرض عليه عقوبة تأديبية.

انتشار واسع

وأبرزت "آس" شهادة أحد العاملين في الأماكن الترفيهية في إيبيزا، التي تعد وجهة مفضّلة للاعبي كرة القدم خلال إجازاتهم، قوله "إنهم يستخدمونه بكثرة. هذا واضح".

وأضاف "بعد انتهاء الحفلات تجد 20 أو 30 عبوة متناثرة. فهذا الغاز قانوني، رخيص، وسهل الحصول عليه"، إذ يباع عبر الإنترنت بأسعار زهيدة (14 يورو للخرطوش مع البالون)، وهو ما جعل الشباب يعتقدون أنه مادة آمنة وبعيدة عن صورة المخدرات التقليدية، وفق الصحيفة.

ولا يُعتبر غاز الضحك منشطا لكنه يشكّل خطرا حقيقيا على الصحة، وفق الطبيب إميليو سالغادو الذي يعمل في مستشفى برشلونة.

وقال سالغادو "الغاز قانوني، لكن ذلك لا يعني أنه آمن. الخطر يكمن في نمط الاستهلاك المتكرر، إذ تستمر تأثيراته لحوالي دقيقة، ويصبح تكرار الاستنشاق 200 أو 300 أو حتى 800 مرة في ليلة واحدة أمرا خطيرا".

المخاطر الصحية

ومن شأن استنشاق غاز الضحك أن يسبب نقص الأكسجين، وفقدان الوعي، كما يمكن أن يؤدي استخدامه المتكرر إلى تلف عصبي طويل المدى، بسبب تأثيره السلبي على فيتامين "بي 12" (B12) الحيوي للجهاز العصبي مما يؤثر على الحركة والقوة العضلية.