قائمة "ملوك الأسيست" في كأس أفريقيا 2025

بالتوازي مع الصراع على صدارة الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، كشفت إحصاءات الجولة الأولى عن معركة من نوع خاص في صناعة الأهداف.

انفرد النجم النيجيري أليكس أيوبي بصدارة قائمة صانعي الأهداف، ليصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين خلال الجولة الافتتاحية.

ولعب جناح نادي فولهام الإنجليزي دورا محوريا في فوز "النسور الممتازة" على تنزانيا 2-1 ضمن المجموعة الثالثة، بعدما صنع هدفي زميليه سيمي أجايي وأديمولا لوكمان، ليؤكد تفوقه الفني وقدرته على صناعة الفارق من لمسة واحدة.

بفضل أدائه الإبداعي المتميز، عادل إيوبي رقما قياسيا عمره 12 عاما كان يحمله سابقا قائد منتخب النسور الخضراء السابق جون أوبي ميكيل، ليصبح ثاني لاعب نيجيري فقط منذ عام 2010 يسجل تمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الإنجاز يتربع إيوبي على قمة "صناع الأهداف" متفوقا على 23 لاعبا آخرين نجح كل منهم في تقديم تمريرة حاسمة واحدة فقط خلال المباريات الـ12 الأولى من البطولة.

وشهدت القائمة حضورا عربيا لافتا يعكس القوة الهجومية للمنتخبات العربية: