جودة الملاعب المغربية تبهر القارة وتجتاز "اختبار الأمطار" بنجاح

لم تتأثر أرضية الملاعب المغربية بالأمطار التي هطلت بغزارة خلال بعض مباريات النسخة الحالية من كأس أفريقيا 2025، وهو ما أثار استحسان الكثير من عشاق كرة القدم.

وتساقطت الأمطار يوم الأحد الماضي، بغزارة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال حفل افتتاح البطولة وكذلك المباراة الأولى بين المغرب وجزر القمر لكن ذلك لم يؤثر إطلاقا على أرضية الملعب التي ظلت صالحة للعب بشكل كامل.

وتكرّر الأمر نفسه خلال مباراة تونس وأوغندا التي جرت على الملعب الأولمبي بالرباط يوم الثلاثاء، ولم يواجه اللاعبون أي مشاكل من الأرضية رغم السيول التي ضربت المدينة، فغابت البرك المائية وتحرّكت الكرة بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث.

ويعود الفضل في هذا الأمر إلى نظام تكنولوجي متطور اسمه "ساب إير" (SubAir)، يتيح امتصاص المياه بكفاءة عالية ويحافظ على جودة العشب من خلال ضبط معايير مختلفة مثل التهوية، التصريف والتنظيم الحراري لأرضية الملعب.

ويتم تركيب النظام المذكور تحت العشب، ويتكوّن من وحدات بلاستيكية متداخلة تقوم بتجميع مياه الأمطار وتصفيتها، مما يسمح باحتواء ما بين 600 ألف ومليون و120 ألف لتر من المياه.

ويُعد ملعب الأمير مولاي عبد الله هو أول ملعب في شمال القارة الأفريقية يُزود بهذه التقنية بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، والتي جاءت نتائجها مبهرة كما شاهد الجميع عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم عدم التأكد مما إذا كانت بقية ملاعب البطولة تعتمد التجهيزات التكنولوجية المتطورة نفسها، فإنه لم تُعلَّق أي مباراة حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية.

إشادة كبيرة

ولم يُخف سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي دهشته وسعادته بهذا الأمر، وعبّر عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية للملاعب المغربية.

وقال الطرابلسي "بعد 3 ساعات من الأمطار الغزيرة بقيت أرضية الملعب في حالة جيدة جدا. شكرا لهم، فقد سمح لنا ذلك بتقديم كرة القدم التي نحبها".

واتفق حاتم الطرابلسي المحلل في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية واللاعب الأسبق لأياكس أمستردام مع تصريحات مواطنه سامي، وقال بدوره "يجب أن نفخر بالمغرب".

وأضاف "البطولة ليست سهلة في ظل الأمطار الغزيرة، ومع ذلك لم تتوقف أي مباراة بسبب السيول. تحية لكل من عمل على إنجاح هذه المهمة".

ومع توقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية دور المجموعات على الأقل، لا تبدو هناك أي مخاوف بشأن استكمال مجريات البطولة بشكل طبيعي.