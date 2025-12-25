فينيسيوس يكرر سيناريو روماريو الصادم مع برشلونة

تمرّ مسيرة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هذا الموسم بمنعطف صعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما وعد بالعودة "أقوى 10 مرات" إثر حلوله ثانيًا في سباق الكرة الذهبية 2024 التي تُوّج بها رودري.

لكن الواقع داخل الملعب كان مغايرًا. فالنجم البرازيلي اكتفى بتسجيل 13 هدفًا خلال 12 شهرًا كاملا، وسط تعثر مفاوضات التجديد وتزايد صافرات الاستهجان في ملعب سانتياغو برنابيو، وتوتر علاقته مع المدرب ألونسو، بالتزامن مع وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد يصعد ضد برشلونة بـ"فضيحة" نيغريرا

ريال مدريد يصعد ضد برشلونة بـ"فضيحة" نيغريرا list 2 of 2 أزمة إدارة وألقاب.. 2025 عام كارثي على ريال مدريد end of list

ومع استحواذ مبابي على الأضواء ودوره القيادي داخل ريال مدريد، تراجع تأثير فينيسيوس فنيًا ومعنويًا، سواء داخل غرفة الملابس أو في المدرجات، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريو مشابها عاشه برشلونة في تسعينيات القرن الماضي.

فينيسيوس يواجه أزمة روماريو في برشلونة

وفي برنامج "إل لارجيرو" على إذاعة كادينا سير، شبّه النجم السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني خوسيه ماري باكيرو الوضع الحالي في ريال مدريد بما حدث في برشلونة بعد انضمام اللاعب البرازيلي روماريو عام 1993، قائلا إن التوازن الذي كان قائمًا داخل "فريق الأحلام" اختل بعد دخول شخصية قوية جديدة إلى المجموعة.

وأوضح باكيرو أن برشلونة كان يعتمد آنذاك على ركائز واضحة مثل البلغاري خريستو ستويتشكوف، والمدافع الهولندي الصلب دونالد كومان ولاعب الوسط الدانماركي مايكل لاودروب، لكن قدوم روماريو أوجد حالًا من تضارب الشخصيات القيادية، مما أثر سلبًا على انسجام الفريق، وأكد أن سيناريو مشابهًا قد يتكرر في ريال مدريد حاليًا، حيث يؤدي وجود نجمين كبيرين دون وضوح في الأدوار إلى إرباك المجموعة بأكملها.

وأشار باكيرو إلى أن المشكلة لا تكمن في الجودة الفنية، بل في عدم تقبّل كل لاعب لدوره داخل المنظومة، محذرًا من أن غرف الملابس لا تتسامح مع صدام الأنا الفردية، فإما أن يُعاد التوازن، أو ينفجر الوضع.

إعلان

وتضع هذه المعطيات فينيسيوس أمام خيار حاسم، إما التأقلم مع دوره الجديد إلى جانب مبابي، أو البحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن البرنابيو، في وقت يبدو فيه مستقبل النجم البرازيلي مفتوحًا على جميع الاحتمالات.