المغرب ضد مالي بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب المغربي المضيف إلى حسم تأهله مبكرا إلى ثمن النهائي عندما يلتقي مالي الجمعة بالرباط في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وعانى منتخب "أسود الأطلس" في مباراته الأولى أمام جزر القمر لكنه حقق الأهم وكسب النقاط الثلاث بعد الفوز (2-صفر) وبالتالي سيرصد الانتصار الثاني تواليا وضمان التأهل وصدارة المجموعة الأولى بنسبة كبيرة.

ووسع الفوز على جزر القمر سلسلة انتصارات المغرب المتتالية إلى 18 مباراة، منها 15 مواجهة انتهت بفوز مباشر في الوقت الأصلي، بينما تضمنت المباريات الثلاث المتبقية فوزا بركلات الترجيح على السنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية وفوزا في الوقت الإضافي على الأردن في طريقهم إلى الفوز بكأس العرب.

موعد مباراة المغرب ضد مالي في أمم أفريقيا

تقام مباراة المغرب ومالي غدا الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتنطلق صافرة المباراة في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي

beIN Sports MAX1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وبالنظر إلى قوته وجودة لاعبيه ومؤهلاتهم الفنية، سيمثل المنتخب المالي اختبارا حقيقيا للمغرب في البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 50 عاما.

وعلق مدرب المغرب وليد الركراكي على مواجهة مالي عقب الانتصار الصعب على جزر القمر قائلا "مباراتنا ضد مالي غدا الجمعة ستكون مختلفة تماما لأنهم يملكون لاعبين من الطراز الرفيع وربما سيكون استحواذنا أقل، ولذلك ستكون اختبارا حقيقيا بالنسبة لنا".

تشكيلة منتخب المغرب المحتملة ضد مالي

بونو، مزراوي، أكرد، الياميق، صلاح الدين، أوناحي، أمرابط، صيباري، دياز، الكعبي، العيناوي.

تشكيلة منتخب مالي المحتملة ضد المغرب

ديارا، كوليبالي، ديابي، فوفانا، دانتي، سانغاري، ديينغ، سينايوكو، دومبيا، نيني، إي بي توريه.