الركراكي يتحدث عن إصابة أكرد ومشاركة حكيمي ضد مالي

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن الانتقادات، التي وجهت له ولأشباله عقب مقابلة افتتاح بطولة أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس (2-صفر)، أمر طبيعي يجب تقبله والتعامل معه "نعرف أن الجمهور المغربي يبحث دائما عن المثالية، وهذا من حقه، لكن المستوى العالي يضعك أحيانا في مشاكل".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب المغربي ضد نسور مالي غدا الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أكد الركراكي على صعوبة ‌المباراة المرتقبة "مواجهة الغد ستكون مختلفة أمام منتخب مالي الذي يمتلك شخصية قوية، وقد نعاني خلال اللقاء لأنهم أقوياء فنيا".

وشدد الركراكي على أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مالي بعزيمة كاملة من ‌أجل حجز بطاقة التأهل الرسمي إلى الدور المقبل، قائلا "نصل إلى الجولة الثانية بعد تحقيق فوز أول مهم، خاصة وأنه جاء في مباراة الافتتاح التي لم تكن سهلة. اللقاء الأول يكون دائما صعبا تاريخيا، والنتيجة التي حققناها كانت جيدة".

وأضاف "الآن سنخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب مالي، ولن ندخر أي جهد من أجل حجز بطاقة التأهل".

الركراكي ينفي إصابة نايف أكرد

حسم وليد الركراكي الجدل بخصوص الشائعات التي تواترت حول الوضعية الصحية والبدنية لعدد من لاعبيه وخصوصا في الخط الخلفي، بعد الأخبار المتداولة بشأن إصابة المدافع نايف أكرد المحترف في نادي مارسيليا الفرنسي، مؤكدا أن اللاعب يتدرب بشكل طبيعي ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقال الركراكي بنبرة حازمة "من أخبركم عن إصابة أكرد؟ لأنه يتدرب بشكل عادي ولا يواجه أي مشاكل"، نافيا بشكل قاطع كل ما تردد حول غياب محتمل ⁠للمدافع المغربي.

كما تطرق مدرب أسود الأطلس لحالة بقية اللاعبين قائلا "رومان سايس تعرض لإصابة عضلية"، وأضاف "بخصوص سايس فالأمور تسير بشكل جيد". ‍

إعلان

وكان سايس قد أصيب في لقاء جزر القمر الافتتاحي الذي انتهى بفوز المغرب (2-صفر).

مشاركة القائد حكيمي

وحول احتمالية عودة القائد أشرف حكيمي إلى المنتخب ومشاركته في المواجهة، قال الركراكي "نقوم ​بتجهيزه وهو الآن بصحة جيدة، وسنتخذ القرار الأفضل له".

وتعرض حكيمي، المتوج حديثا بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، لإصابة في الكاحل ⁠خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الشهر الماضي، لكنه عاد للتدريبات الأسبوع الماضي وقد يحصل على بعض دقائق اللعب في مباراة الغد.