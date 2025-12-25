سجل تهديفي قياسي وانتصارات خالدة لبرشلونة في 2025

أنهى نادي برشلونة الإسباني عام 2025 بأرقام هجومية لافتة تؤكد الهوية الهجومية للفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، الذي يطالب لاعبيه دائمًا بالبحث عن مرمى الخصم بغضّ النظر عن النتيجة.

وسجّل الفريق الكتالوني 169هدفًا خلال العام في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليقدّم واحدًا من أكثر مواسمه تهديفًا في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فابريغاس يكشف "مشكلة" ألونسو في ريال مدريد

فابريغاس يكشف "مشكلة" ألونسو في ريال مدريد list 2 of 2 فينيسيوس يكرر سيناريو روماريو الصادم مع برشلونة end of list

وفي منافسات الدوري الإسباني تحديدًا، سجل برشلونة 102 في 37 مباراة، بمعدل 2.75 هدف في اللقاء الواحد.

وخلال الفترة الممتدة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، سجل برشلونة 67 هدفًا، بواقع 51 في الليغا، و14 في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس الملك.

وشهد الموسم الحالي نتائج كبيرة، أبرزها الفوز بسداسية على فالنسيا الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، وخماسية أمام ريال بيتيس، ورباعية في شباك أتلتيك بلباو وسيلتا فيغو.

ومن أصل 25 مباراة، سجّل برشلونة 3 أهداف أو أكثر في 13 مواجهة.

أما في النصف الأول من عام 2025، فبرزت انتصارات كبيرة أيضًا، منها تسجيل 7 أهداف في مرمى فالنسيا، و5 أمام كل من ريال مدريد، ريال بيتيس وبنفيكا.

أفضل حصيلة منذ قرابة العقد

وتُعد حصيلة 169 هدفًا الأفضل لبرشلونة منذ عام 2016، حين سجّل الفريق بقيادة لويس إنريكي -المدرب الحالي لنادي باريس سان جيرمان- 174 هدفًا بمعدل 2.94 هدف في المباراة، في موسم تألق فيه الثلاثي ميسي ونيمار ولويس سواريز.

في 2025، توزّع العبء التهديفي على أسماء بارزة، يتقدمها البولندي روبرت ليفاندوفسكي (42 هدفا)، والبرازيلي رافينيا (35 هدفًا)، والإسباني فيران توريس (29 هدفا)، وزميله في المنتخب لامين جمال (25 هدفًا).

ورغم هذه الأرقام القوية، كان بإمكان برشلونة رفع حصيلته أكثر، لولا اصطدام الكرة بالقائم أو العارضة في 36 مناسبة خلال العام، آخرها تسديدة رافينيا التي ارتطمت بالعارضة في مباراة الأحد الماضي على ملعب لا سيراميكا.

إعلان

ومن بين هذه الكرات، سُجّل 17 ارتطاما خلال الموسم الحالي منها 15 في الليغا واثنين في دوري الأبطال.

انتصارات خالدة لبرشلونة

تمكنت كتيبة المدرب هانزي فليك خلال عام 2025 من التتويج بـ3 ألقاب كاملة، وبينما ستبقى بعض المباريات راسخة في الذاكرة من الجانب المشرق، تبقى ليلة واحدة عالقة كذكرى مؤلمة، هي الإقصاء الأوروبي في سان سيرو أمام إنتر، حين ضاع حلم بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، شهد العام 5 مباريات ستدخل تاريخ النادي.

1- ريال مدريد ضد برشلونة (2-5)

في 12 يناير/كانون الثاني 2025 وخلال نهائي كأس السوبر الإسباني، أمطر برشلونة شباك غريمه ريال مدريد بـ5 أهداف في مباراة شهدت تألقًا هجوميًا لافتًا، رغم إصابة إينيغو مبكرًا وطرد تشيزني، ونجح الفريق في معاقبة مدريد بسلاح الهجمات المرتدة.

2- بنفيكا ضد برشلونة (4-5)

شهد تاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2025 على مباراة مجنونة في دوري أبطال أوروبا، قلب فيها برشلونة تأخره من 4-1 إلى فوز قاتل في الدقيقة 95، بفضل انطلاقات رافينيا، مسجلًا 3 أهداف في الربع ساعة الأخير.

3- برشلونة ضد ريال مدريد (3-2)

وعاد برشلونة في 26 أبريل/نيسان 2025 ليكرر انتصاراته على غريمه في نهائي كأس ملك إسبانيا في إشبيلية، في مباراة مفتوحة ومثيرة حسمها هدف فيران توريس، قبل أن يطلق كوندي تسديدة قاتلة في الوقت الإضافي، شكّلت لحظة الذروة في الموسم.

4- برشلونة ضد ريال مدريد (4-3)

وفي 11 مايو/أيار 2025 نجح برشلونة مرة أخرى في تحقيق انتصار جديد على ريال مدريد في مونتجويك، وضع برشلونة على أعتاب التتويج بالليغا قبل 3 جولات من النهاية، رغم الجدل التحكيمي، في أمسية تألق فيها رافينيا ولامين جمال وإيريك غارسيا.

5- إسبانيول ضد برشلونة (0-2)

وفي 15 مايو/أيار 2025 حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول، مكررًا سيناريو تتويج سابق. ورغم أن الأداء لم يكن استثنائيًا، فإن لمسات لامين جمال وفيرمين لوبيز صنعت الفارق ومنحت الفريق اللقب.