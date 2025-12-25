شاهد.. جماهير الجزائر تنظف الملعب بعد الفوز على السودان بكأس أفريقيا

حظيت الجماهير الجزائرية بإشادة كبيرة بعدما قامت بلفتة مميزة بعد نهاية مباراة منتخبها ضد السودان في أولى مباريات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وحقق "محاربو الصحراء" أمس الأربعاء فوزا كبيرا على السودان بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

وبعد المباراة انتشرت عدة مقاطع فيديو أظهرت الجماهير الجزائرية وهي تنظّف مدرجات الملعب، إذ جمعت النفايات الموجودة بين المقاعد وتحتها ووضعتها في أكياس القمامة وهي مبادرة لاقت استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية على هذه الصور بالقول "مبادرة إنسانية أدخلت السرور إلى القلوب"، مضيفة "إنها واحدة من أجمل اللقطات في كأس أمم أفريقيا 2025".

وأضافت "عكست هذه المبادرة روح الأخوة بين الجزائريين والمغاربة خلال البطولة".

وقال أحد المشجعين الجزائريين ممن شاركوا في هذه المبادرة "المغاربة سلّمونا ملعبا نظيفا، ونحن نعيده إليهم كما استلمناه".

وعلى أرض الملعب فاز المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة، سجل منها رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي هدفين في الدقيقتين 2 و61، قبل أن يختتم مواطنه إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن بالهدف الثالث قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في بيانات كرة القدم أن الهدف الذي سجله مازا هو الهدف المئوي لمحاربي الصحراء في تاريخ مشاركاتهم بكأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت الشبكة ذاتها أن الجزائر بات المنتخب السابع الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في البطولة.

صيام طويل

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفوز الذي حققه المنتخب الجزائري على نظيره السوداني هو الأول لمحاربي الصحراء في البطولة منذ 2350 يوما.

وأوضحت أن آخر فوز للجزائر في البطولة جاء على حساب السنغال يوم 19 يوليو/تموز 2019، وبهدف دون رد في نهائي النسخة التي استضافتها مصر.

وبعدها أُقصي المنتخب الجزائري من النسختين التاليتين من دور المجموعات دون أن يحقق أي انتصار.

ويحتل المنتخب الجزائري حاليا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي انتصرت على غينيا الاستوائية بهدفين لواحد.