شاهد.. بونجاح "الغاضب" يثير الجدل برفضه مصافحة محرز

أثار المهاجم الجزائري بغداد بونجاح حالة من الجدل داخل معسكر منتخب الجزائر، على الرغم من الانتصار العريض على منتخب السودان بـ3 أهداف دون رد، في مستهل مشاركة "محاربي الصحراء" بكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت لحظات ما بعد نهاية المباراة موقفا لافتا، إذ امتنع بونجاح عن مصافحة زميله وقائد المنتخب رياض محرز عقب صافرة الختام.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بونجاح يغادر أرضية الملعب وهو غاضب، بينما حاول محرز مبادلته التحية.

لكن بونجاح تجاهل المحاولة ولم يرد السلام، الأمر الذي بدا أنه أثار استياء وغضب رياض محرز.

وأظهر المقطع ذاته علامات الاستغراب أيضا على متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر.

وعزا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغضب التي انتابت المهاجم بغداد بونجاح إلى عدم تمكنه من التسجيل في المقابلة، بينما اعتبر آخرون استياءه ناتجا عن أنانية بعض اللاعبين الذين لم يوصلوا له الكرة بوصفه رأس الحربة والمهاجم التقليدي في المنتخب.

ولم يعلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على ما بدر من اللاعب الذي خاض 84 مباراة دولية وسجل خلالها 35 هدفا.

وقاد رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى فوز كبير على السودان بفضل هدفيه في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

وسجل القائد محرز ثنائيته في الدقيقتين الثانية و62، في حين أحرز إبراهيم مازة هدف الجزائر الثالث قبيل صفارة النهاية.

وتصدرت الجزائر المجموعة بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو التي تغلبت على غينيا الاستوائية (2-1) في الدار البيضاء.