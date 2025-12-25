شاهد.. مورينيو مدرب بنفيكا يحرج صحفيا برتغاليا

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية والرياضية داخل البرتغال، بعدما دخل في صدام مع صحفي يغطّي أخبار نادي بنفيكا، قرر خلالها "السبيشل وان" معاقبته برفض الرد على أحد أسئلته.

ويُعرف مورينيو بكونه أحد أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في عالم كرة القدم، إذ نادرًا ما يمر حضوره دون ردود فعل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وهذه المرة، وجد المدرب البرتغالي نفسه في مواجهة غير معتادة عقب فوز فريقه بنفيكا بهدف دون رد أمام فاماليكاو يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورغم الفوز، بدا مورينيو منزعجًا مما اعتبره معلومات مغلوطة جرى تداولها عنه في وسائل الإعلام، وخلال المؤتمر الصحفي توجّه مباشرة إلى الصحفي المعني قائلًا: "كنت أعتقد أنك ستتحدث عن القصة الكاذبة التي كتبتها عني".

وأضاف مورينيو بنبرة حاسمة: "بما أنني، لنقل الشخصية الرئيسية في تلك القصة وأعرف أنها غير صحيحة، فأنا أعاقبك ولن أجيب عن سؤالك ربما في المرة القادمة، قبل أن يُنهي حديثه بابتسامة خفيفة.

الحادثة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأعادت إلى الواجهة العلاقة المتوترة أحيانًا بين مورينيو ووسائل الإعلام، مؤكدة مرة أخرى أن "السبيشل وان" لا يزال قادرًا على صناعة الجدل داخل الملاعب وخارجها.