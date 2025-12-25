شاهد.. إبراهيموفيتش يتحدى نورمحمدوف تحت أنظار بوغبا

في لقطة طريفة خطفت الأضواء، جمع لقاء غير متوقّع بين أسطورة الفنون القتالية المختلطة السابق حبيب نورمحمدوف، ونجم كرة القدم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وتحوّل اللقاء بين نورمحمدوف وإبراهيموفيتش إلى لحظة تحدٍّ ودي، إذ دخلا في مسابقة كسر الذراع في مشهد مزح بين الطرفة والمرح، وقام حبيب (37 عاما) بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل.

وأظهرت الصور إبراهيموفيتش، اللاعب السابق لأندية أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان وإنتر وميلان وبرشلونة، وهو يبادر إلى تحدي نورمحمدوف، بطل الوزن الخفيف السابق في بطولة "يو إف سي"، أثناء جلوسهما على طاولة العشاء، وسط أجواء ودية، بينما ظهر بوغبا وهو يتابع التحدي ويتوسطهما.

حاول حبيب استفزاز إبراهيموفيتش قائلا: "كن صادقا، ماذا تشعر؟ هل تحسّ بذلك؟"، ليردّ السويدي مازحا: أشعر بالروح، قبل أن ينفجر الثلاثة ضاحكين وينهوا التحدي دون حسم في لقطة طريفة لاقت تفاعلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف 2023، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، تُوّج خلالها بالعديد من الألقاب في أبرز الدوريات الأوروبية وترك بصمة بارزة في تاريخ اللعبة.

بينما اعتزل نورمحمدوف، البالغ 36 عامًا، المنافسات الاحترافية عام 2020 بعد مسيرة استثنائية أنهاها دون أي هزيمة (29 فوزًا)، قبل أن يتجه إلى التدريب وإدارة مشاريع رياضية.

من جهته، انضم بوغبا إلى نادي موناكو في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2027، وذلك في يونيو/حزيران 2025، ليعود إلى الدوري الفرنسي بعد فترة طويلة من الإيقاف بسبب المنشطات وقضية الابتزاز، حيث يسعى لإحياء مسيرته الكروية مع الفريق.