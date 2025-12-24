أفضلية تاريخية ترجح فوز برشلونة بالليغا على حساب ريال مدريد

يتمتع برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بأفضلية تاريخية قد تمهّد له الطريق نحو الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وضمن برشلونة إنهاء الدور الأول من الليغا في قمة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، بعد فوزه يوم الأحد الماضي على فياريال 2-صفر في قمة الجولة الـ17 التي جرت على ملعب لا سيراميكا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رئيس برشلونة السابق ينسف رواية لابورتا ويعترف بفضيحة نيغريرا

رئيس برشلونة السابق ينسف رواية لابورتا ويعترف بفضيحة نيغريرا list 2 of 2 لامين جمال هدف للعنصرية بعد استبعاده من منتخب إسبانيا end of list

أفضلية تاريخية ترجح فوز برشلونة بالليغا

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة تُوج باللقب في نهاية الموسم 17 مرة من أصل 26 موسما أنهى فيها الدور الأول متصدرا.

وعلى الجهة المقابلة يتمسك منافسو برشلونة في الليغا وفي مقدمتهم الغريم التقليدي ريال مدريد ببصيص أمل في تكرار سيناريو النسخ التسع التي لم ينجح فيها البلوغرانا من التتويج باللقب.

وبيّنت الصحيفة ذاتها أن 3 من الحالات الـ9 التي لم يُتوج فيها برشلونة باللقب، حدثت خلال القرن الـ21.

9 مرات خسر فيها برشلونة الليغا بعد تصدره في الدور الأول

وحدث ذلك لأول مرة في موسم 1963-1964 عندما كان عدد الفرق 15 والانتصارات تُحسب بنقطتين، أنهى برشلونة مرحلة الذهاب في الصدارة متفوقا على ريال مدريد وإلتشي، غير أن النادي الملكي هو من تُوج باللقب في النهاية بفارق 4 نقاط عن البلوغرانا.

وتكرّر الأمر ذاته 3 مرات في سبعينيات القرن الماضي ومرتين أخريين في الثمانينيات، أما بالنظام الحالي (20 فريقا و3 نقاط مقابل كل فوز)، فقد أضاع برشلونة 3 ألقاب دوري بعد أن كان متصدرا في نهاية مرحلة الذهاب.

ففي موسم 2006-2007 كان برشلونة متقدما بنقطة واحدة على إشبيلية بعد الجولة الـ19، لكنه أنهى الموسم وصيفا خلف ريال مدريد.

وفي المرتين الأخيرتين (2013-2014 و2019-2020) تُوِّج برشلونة بطلا للشتاء بفارق الأهداف، لكنه خسر اللقب لاحقا لصالح أتلتيكو مدريد وريال مدريد على التوالي.

ويبتعد برشلونة حاليا عن غريمه ريال مدريد بفارق 4 نقاط في جدول الترتيب، مع بقاء جولة واحدة من مرحلة الذهاب ستُقام مبارياتها يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني 2026.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيزيد من حظوظه بالفوز باللقب في حال فوزه على إسبانيول في ديربي كتالونيا بالجولة التالية (18)، وحينها سيحافظ على فارق النقاط الـ4 على الأقل عن ريال مدريد، وربما يزيد في حال فشل النادي الملكي في الفوز على ريال بيتيس.

ولفتت إلى أن برشلونة لم يسبق له وأن أضاع فارق 3 نقاط أو أكثر مع بداية النصف الثاني من الموسم.

نسبة تتويج بطل الشتاء باللقب

في الأثناء استعرضت "آس" النسخ الـ94 من بطولة الدوري الإسباني، وفيها يتضح أن 52 نسخة منها انتهت بتتويج الفريق الذي أنهى مرحلة الذهاب في الصدارة، أي بنسبة 55.3%.

أما في القرن الـ21، فقد تُوج 18 من أصل 25 بطلا كانوا قد حسموا لقب بطل الشتاء الفخري.

وعاش برشلونة عام 2025 بالكثير من الأفراح، وفيه تُوج بالثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر)، ولم ينقصه سوى لقب دوري أبطال أوروبا الذي ضاع بسبب "تفاصيل صغيرة".

وإلى جانب ألقابه الثلاثة، انتصر برشلونة في 46 مباراة من أصل 60 مباراة خاضها طوال العام، وهو ثالث أفضل سجل في تاريخ النادي.

كما سجل لاعبوه 169 هدفا وهو رقم لا يتجاوزه سوى ما تحقق في أعوام 2011 (170)، و2012 (175)، و2015 (180)، و2016 (174).