أزمة إدارة وألقاب.. 2025 عام كارثي على ريال مدريد

عاش نادي ريال مدريد عاما كارثيا على الصعيدين الرياضي والإداري، بعدما أنهى 2025 من دون تحقيق ألقاب وبعدد كبير من الملفات المفتوحة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فوز ريال مدريد على إشبيلية يوم السبت الماضي في آخر مباراة للفريق الملكي في 2025 لم يخفف من وطأة العام المضطرب الذي اختتمه الملكي بحصيلة صفرية من الألقاب وبكثير من الأزمات الإدارية.

عام صفري

وبدأ عام 2025 بخسارة قاسية لريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 2-5 أمام غريمه برشلونة، ثم تنازل عن اللقبين المحليين الآخرين (كأس الملك والدوري على التوالي) خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار لمصلحة البلوغرانا أيضا.

وعلى الصعيد الأوروبي لم يكن ريال مدريد أفضل حالا، فلم يتمكن الفريق من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في احتلال المراكز الثمانية الأولى في النظام الجديد، وهو ما أجبره على خوض ملحق صعب ضد مانشستر يونايتد، في مواجهة كانت من "اللحظات الإيجابية القليلة في عام 2025".

وبعد نجاته بصعوبة بالغة في ديربي مدريد الأوروبي بدور الـ16 الذي احتاج فيه إلى ركلات الترجيح وإلى لمسة مزدوجة لجوليان ألفاريز في ركلات الترجيح أمام أتلتيكو، توقفت رحلة ريال مدريد في البطولة الأوروبية العريقة عند محطة ربع النهائي بالخسارة أمام أرسنال ذهابا وإيابا بمحصلة استقرت عند 1-5.

نهاية حقبة وبداية مشروع جديد

وبالتزامن مع خسارة لقب الدوري لبرشلونة في مايو/أيار، شهد ريال مدريد رحيل رجلين شكّلا نهاية مرحلة في تاريخ النادي، بعدما أعلن لوكا مودريتش والمدرب السابق كارلو أنشيلوتي مغادرتهما للنادي، وودّعهتما الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو في احتفالية كبيرة.

بعدها وجّه ريال مدريد أنظاره إلى كأس العالم للأندية مع مدربه الجديد تشابي ألونسو، وهي بطولة كان يُعوّل عليها لتكون "مسك الختام لموسم طُمح فيه إلى 7 ألقاب"، ولم يُحصد منها سوى لقبين هما كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "الأنتركونتننتال"، وكلاهما تحقق في عام 2024.

وفي مونديال الأندية قدّم ريال مدريد أداء مقبولا قبل سقوطه المدوّي في نصف النهائي بالخسارة 0-4 أمام باريس سان جيرمان.

بداية متذبذبة لموسم 2025-2026

بعدها جاءت بداية ريال مدريد للموسم الحالي متذبذبة، ما بين صعود وهبوط على مستوى النتائج والأداء الفني. فبعد تصدره للدوري الإسباني منذ الجولة الثالثة حتى الـ14، يتأخر الفريق الآن بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة.

ومنذ خسارة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو بنتيجة 0-2 في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدأت الشكوك تزداد حول منصب ألونسو الذي تجاوز أزمات سابقة مثل خسارة ديربي مدريد في الدوري (2-5)، والتبديل المثير للجدل لفينيسيوس في الكلاسيكو.

حينها دعم النادي ألونسو في الحالتين، غير أن الهزيمة أمام سيلتا فيغو زعزعت الثقة به ليصبح منذ ذلك الحين على حافة الخطر وفق "ماركا" التي ترى أن الانتصارات الثلاثة الأخيرة على ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية (الدوري) وتالافيرا (كأس الملك) لم تخفف الضغط عنه، بل أبقته قائما على اعتبار أن صورة الفريق "لا تزال بعيدة عن التطلعات التي خلّفها مونديال الأندية وبداية الموسم".

اضطراب مؤسسي

إلى جانب ذلك، يعيش النادي حالة من الاضطراب على الصعيد المؤسسي، ففي الوقت الذي يستعد فيه النادي لتغيير في نموذج الملكية (تكتنفه قلة المعلومات وكثرة الشائعات)، دخل ريال مدريد في مواجهة مباشرة مع برشلونة على خلفية "قضية نيغريرا" التي وصفها فلورنتينو بيريز بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".

ولم يتأخر ردّ خوان لابورتا رئيس برشلونة الذي اتهم بدوره ريال مدريد بالإصابة "بهوس برشلونة"، كما شنّ هجوما لاذعا على قناة ريال مدريد التلفزيونية بوصفها الناطق باسم النادي في ملف التحكيم خلال المواسم الأخيرة، والتي دأبت على توجيه انتقادات شديدة شبه دائمة للاتحاد الإسباني ورابطة الليغا.

وفي الوقت ذاته يواصل النادي صراعه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب مشروع دوري السوبر، ورغم أن الأحكام القضائية الأخيرة جاءت في مصلحة ريال مدريد فإن النزاع القانوني يُتوقع "أن يطول أمده".