نزال مرتقب بين تايسون فيوري وجوشوا

بعد فوزه الساحق على جيك بول بلكمة يمينية قوية ليلة الجمعة، ينصب تركيز أنتوني جوشوا بالكامل على عام 2026، حيث سيسعى لاستعادة مكانته كمنافس قوي في فئة الوزن الثقيل.

واجه جوشوا ومنظم مبارياته، إيدي هيرن، انتقادات لاذعة لقبولهما النزال ضد نجم مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المشجعون عما إذا كان الملاكم البريطاني لا يزال يمتلك الشغف والحماس للمنافسة على أعلى المستويات.

ولكن بعد أن أوضح أن النزال مع بول لم يكن سوى إحماء، وأنه سيعود للمنافسة الجادة في فئة الوزن الثقيل عام 2026، هدأت حدة الانتقادات.

والمقصود بالنزال الجاد، بالطبع، هو المواجهة المرتقبة مع تايسون فيوري، بعد أن كان عشاق الملاكمة قد فقدوا الأمل تقريبا في إقامة هذا النزال.

فبعد ظهور تقارير مؤخرا تفيد بأن النزال بات مرجحا، عادت الحماسة إلى هذا النزال البريطاني الخالص في فئة الوزن الثقيل.

وعلى الرغم من أن "ملك الغجر" لا يزال يدّعي اعتزاله الملاكمة وينوي البقاء كذلك، إلا أن منظم مبارياته، فرانك وارن، أقرّ بأن ملاكمه سيقبل النزال، لكن بشرط واحد.

شرط تايسون فيوري

كشف وارن أن تايسون فيوري سيقبل النزال ضد أنتوني جوشوا، لكنه سيحتاج إلى تعويض مالي كبير ليتراجع عن اعتزاله.

فخلال مقابلة حديثة مع "سكاي سبورتس نيوز"، أقرّ بأنه على الرغم من اعتقاد فيوري بأنه سيهزم جوشوا، إلا أن الأمر برمته يتعلق بقيمة النزال، ومن الناحية المالية، يجب أن يكون مجديا بالنسبة له.

اكتسب فيوري، على مر السنين، سمعة سيئة لصعوبة التعامل معه فيما يتعلق بتوقيع عقود النزالات الكبرى. ومع ذلك، يعتقد وارن أن الوضع فيما يتعلق بنزال ضد جوشوا بسيط للغاية: "إذا حصل على المبلغ الذي يريده، فسيكون مستعدا لمواجهته".

بحسب التقارير، سيتصدر فيوري وجوشوا حدثا ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الأشهر الـ12 القادمة، مع ترجيح إقامة النزال في سبتمبر/أيلول 2026.

ويُعتقد على نطاق واسع أن فيوري وجوشوا سيتواجهان في فبراير/شباط من العام المقبل، قبل أن يتقابلا أخيرا في الحلبة في نهاية العام.