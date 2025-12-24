ميلان يتعاقد مع الموهبة الجزائرية يانيس مسعودي

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي توقيع عقد احترافي مع اللاعب الجزائري الشاب يانيس مسعودي، في خطوة تعكس ثقة النادي بمؤهلاته الفنية بعد مدة قصيرة من انضمامه إلى صفوفه.

وكان مسعودي المولود عام 2009 قد التحق بميلان الصيف الماضي قادما من راسينغ كلوب دو فرانس، حيث برز سريعا ضمن فرق الفئات السنية، لا سيما في بطولة تحت 17 عاما، مقدما مستويات لافتة في مركز قلب الدفاع دفعت إدارة النادي إلى الرهان على مستقبله.

وأوضح ميلان، في بيان رسمي، أن اللاعب سيواصل مسيرته التطويرية ضمن مشروع "ميلان فوتورو"، وهو برنامج يركز على صقل المواهب الشابة وإعدادها للانتقال التدريجي إلى المستويات الاحترافية العليا.

ويُعد توقيع أول عقد احترافي محطة مهمة في مسيرة اللاعب، المولود في مدينة سان كلو الفرنسية، والذي سبق له تمثيل منتخب الجزائر تحت 17 عاما، في مؤشر على حضوره المبكر على الساحة الدولية، وعلى تزايد اهتمام الأندية الأوروبية بالمواهب ذات الأصول الجزائرية.

ويأمل يانيس مسعودي أن ينجح في فرض نفسه داخل النادي الإيطالي، وأن يسير على خطى لاعبين جزائريين سبق لهم حمل قميص إيه سي ميلان، من بينهم سمير بلوفة الذي يُعد من أوائل الجزائريين الذين مثلوا الفريق الأول في سن مبكرة أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المواهب الجزائرية برزت في وقت سابق ضمن الفئات السنية للأندية الإيطالية، قبل أن تشق طريقها نحو الاحتراف، من بينها مراد مغني الذي بدأ مسيرته مع بولونيا عام 2002 قبل الانتقال إلى لاتسيو، ومحمد فارس الذي تدرج في صفوف هيلاس فيرونا منذ 2014، إضافة إلى عبد القادر غزال الذي خاض تجربته الأولى في إيطاليا مع كروتوني عام 2005.

كما سبق للاعبين جزائريين عدة تمثيل الفريق الأول لنادي إيه سي ميلان، من بينهم جمال مصباح خلال موسمي 2012 و2013، وإسماعيل بن ناصر الذي انضم إلى النادي عام 2019، وأسهم في أبرز إنجازاته المحلية خلال السنوات الأخيرة، قبل إعارته لدينامو زغرب الكرواتي حاليا.