ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن الـ21

تربّع نجم كرة القدم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي على قائمة أفضل الرياضيين في القرن الحادي والعشرين، متفوقا على منافسيه من مختلف الرياضات، في تصنيف أعدته صحيفة (لو جورنال دي كيبيك) الكندية.

وضم التصنيف، الذي شمل أفضل 25 رياضيا ونجما سابقا تركوا بصمة خلال العقدين الماضيين، أبرز الأسماء العالمية، حيث احتل نجم دوري كرة القدم الأميركية توم برادي، الفائز باللقب 7 مرات، المركز الثاني، بينما جاء الأميركي مايكل فيلبس، السبّاح السابق، وصاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الأولمبية برصيد 28 ميدالية في المركز الثالث، متبوعا بلاعبة التنس سيرينا ويليامز، إضافة إلى عداء المسافات القصيرة الجامايكي يوسين بولت، ونجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الغريم الأزلي لميسي، فحل في المركز العاشر.

لماذا ميسي؟

واعتمدت الصحيفة الكندية في اختيارها ميسي كأفضل رياضي في القرن الحادي والعشرين بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وهو لقب سيدافع عنه إذا قرر المشاركة في بطولة 2026.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2025، قاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول بطولة له في الدوري الأميركي لكرة القدم.

إضافة إلى ذلك، حصد ميسي جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين متتاليتين، وسيستمر مع النادي حتى عام 2028.

وتشمل إنجازاته المحلية والقارية مع برشلونة وباريس سان جيرمان 10 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وجاء ترتيب أفضل الرياضيين على النحو التالي:

ليونيل ميسي (كرة القدم – الأرجنتين). توم برادي (الرغبي – الولايات المتحدة). مايكل فيلبس (السباحة – الولايات المتحدة). سيرينا ويليامز (التنس – الولايات المتحدة). يوسين بولت (ألعاب القوى – جامايكا). ليبرون جيمس (كرة السلة – الولايات المتحدة). نوفاك دجوكوفيتش (التنس – صربيا). سيمون بايلز (الجمباز – الولايات المتحدة). كوبي براينت (كرة السلة – الولايات المتحدة). كريستيانو رونالدو (كرة القدم – البرتغال).

كما شملت القائمة أساطير مثل سائق الفورمولا 1 السابق الألماني مايكل شوماخر، ولاعب التنس الإسباني رافايل نادال، وغريمه السويسري روجر فيدرر، وأسماء حالية مثل لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري، وسائق سباقات السيارات البريطاني لويس هاميلتون، ولاعب كرة القدم الأميركية باتريك ماهوميس.

ويؤكد هذا التصنيف مرة أخرى المكانة العالمية لميسي كأحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، متفوقا على أبرز النجوم في كرة القدم وبقية الرياضات.