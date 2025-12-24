بلوزداد ووفاق سطيف في الدوري الجزائري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة القمة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري الجزائري بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.

مباراة كبيرة يسعى من خلالها المستضيف بلوزداد لتحقيق الفوز للارتقاء إلى المركز الخامس في الدوري، وتقليص الفارق عن المتصدر مولودية الجزائر إلى 6 نقاط.

تأمل جماهير وفاق سطيف في أن يتمكّن فريقها من العودة بنتيجة إيجابية من العاصمة الجزائرية، لتأكيد صحوته المتأخرة في الدوري، بعد فوزه على شبيبة القبائل في آخر مباراة.

توقيت مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف بالدوري الجزائري

وتنطلق صافرة البداية الساعة السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الجزائر، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

القناة الشبابية للتلفزيون الجزائري (القناة السادسة).

كما يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطية المباشرة للجزيرة نت.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثامن في الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يتأخر عنه الوفاق بنقطتين في المركز الـ12.

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين فاز بها وفاق سطيف في ملعبه بنتيجة 1-0، في حين انتهت آخر مباراة بين الفريقين في العاصمة بنتيجة التعادل السلبي.