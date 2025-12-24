الإعلان عن ملاعب نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، عن الملعبين اللذين سيستضيفان الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم هذا الموسم، في مدينة جدة السعودية.

ومن المقرر إقامة المنافسات في الفترة من 16 إلى 25 أبريل/نيسان المقبل.

وبعد أن استضافا الأدوار النهائية في نسخة المسابقة الماضية، سيعود ملعبا مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ليكونا ساحة للمواجهات السبع الأخيرة في موسم 2025 / 2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك في المنافسات أفضل 8 أندية آسيوية في مباريات من جولة واحدة، حيث تبدأ بدور الثمانية، الذي يجرى في الفترة من 16 إلى 18 أبريل/نيسان القادم، تليها مباراتا الدور قبل النهائي، يومي 20 و21 من ذات الشهر، وتختتم بالنهائي، الذي يقام في 25 أبريل المقبل.

ويحتضن كل ملعب من الملعبين، اللذين سيستضيفان أيضا بطولة كأس أمم آسيا عام 2027، مباراتين من دور الثمانية، ولقاء وحيدا في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وللموسم الثاني على التوالي، يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية المرتقبة، حيث يتنافس الفريقان المتباريان على تحقيق المجد القاري والحصول على الجائزة المالية البالغة 12 مليون دولار أمريكي.

ومع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات في منطقة الشرق، يتصدر فيسيل كوبي الياباني الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الهلال السعودي الترتيب في دور المجموعات بمنطقة الغرب، عقب تحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في مبارياته الست الأولى التي خاضها.

ومن المقرر أن يعقب مرحلة المجموعات دور الـ16، الذي يقام من مباراتين ذهابا وإيابا، ومن المقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 3 مارس/آذار المقبل، ومن 9 إلى 10 من الشهر نفسه لمنطقة الغرب.

إعلان

كما يقام من 3 إلى 4 مارس/آذار المقبل، ومن 10 إلى 11 من ذات الشهر لمنطقة الشرق، وبعد ذلك، ستجرى قرعة الأدوار النهائية في 25 مارس المقبل بين الفرق المتأهلة لتحديد مسارها نحو الفوز باللقب.

يشار إلى أن المتوج بدوري أبطال آسيا سوف يصعد لبطولة كأس العالم للأندية عام 2029.