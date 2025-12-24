لامين جمال يكشف عن أغلى مقتنياته

شارك مهاجم نادي برشلونة الإسباني لامين جمال مقطع فيديو على حسابه عبر منصة تيك توك يكشف فيه عن أغلى ما يملكه في منزله.

المفاجأة أن أثمن ما يملكه جوهرة برشلونة لم يكن تذكارا رياضيا تقليديا مثل قميص موقع من أحد الأساطير أو أحد ألقابه مع النادي الكاتلوني أو المنتخب الإسباني، بل كانت كرة القدم التي سجل بها هدفا تاريخيا ضد منتخب فرنسا في التاسع من يوليو/تموز 2024، بنصف نهائي كأس أوروبا، عندما كان في سن الـ16.

الذكريات قبل الألقاب

لكن ما لفت الأنظار أكثر من قيمة الكرة نفسها هو مكان احتفاظ لامين بها، فقد أظهرت اللقطات أنه يخزن الكرة داخل علبة أديداس الخاصة به، التي تحمل اسمه، بعيدا عن رفوف العرض الزخرفية التي يضعها العديد من النجوم لتخزين جوائزهم.

وسرعان ما أثنى رواد مواقع التواصل على ما اعتبروه خيارا بسيطا ومميزا، أظهر كيف أن لامين يقدّر ذكرياته الشخصية والعاطفية، وأن تلك الكرة تمثل له أكثر من مجرد إنجاز رياضي؛ بل هي رمز لرحلة بدأها في سن مبكرة، وتُجسد لحظة فارقة في مسيرته.

بينما اعتبر آخرون أن تصرفه يعكس جانبا إنسانيا عميقا وهو أن النجاح لا يعتمد فقط على الجوائز أو الألقاب، بل على تقديره لتلك اللحظات التي تترك أثرا في حياته، ما يجعلها أغلى من أي جائزة رياضية.

هدف لامين المفضل

كان لامين جمال كشف في وقت سابق خلال مقابلة مطولة مع برنامج 60 دقيقة على قناة "سي بي إس" الأميركية أن هدفه المفضل في مسيرته حتى الآن هو ذلك الذي هز به شباك فرنسا قبل نحو عام ونصف قائلا "لدي 3 بل 4، لكن إن كان علي اختيار واحد، فالأهم والأجمل هو هدفي في شباك فرنسا بنصف نهائي كأس أوروبا".