وفاة صادمة للاعب ألماني سقط من ارتفاع 70 مترا

لقي لاعب كرة قدم ألماني سابق مصرعه بطريقة صادمة أثناء قضاء عطلته في مونتينيغرو، في حين عبّرت أندية -لعب لها سابقا- عن صدمتها وحزنها.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن سيباستيان هيرتنر (34 عاما) اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الألماني توفي في حادث تلفريك.

وأوضحت أن هيرتنر وزوجته كانا يقضيان وقتا ممتعا في منتجع سافين كوك القريب من بلدة جابلجاك في جبال دورميتور بمونتينيغرو، حين وقع الحادث، إذ تعطلت إحدى العربات بشكل مفاجئ مما أدى إلى انفصالها عن الحبل.

وسقطت العربة المنفصلة على الجهة التي كان يجلس فيها هيرتنر، ليسقط بدوره عن ارتفاع يقدّر بنحو 70 مترا، ليلقى حتفه في الحال.

وسقط هيرتنر أمام أعين زوجته البالغة من العمر (30 عاما)، التي علقت داخل العربة قبل أن تنقذها فرق الطوارئ وهي مصابة بكسر في ساقها وبرضوض في الرأس.

وفي الوقت ذاته، بقي 3 سائحين آخرون عالقين في المصعد لعدة ساعات قبل تدخل فرق الإنقاذ.

مسيرة اللاعب الراحل

وبدأ هيرتنر مسيرته الكروية عام 2009 مع شتوتغارت النادي الذي نشأ فيه، قبل أن ينتقل رديف شالكه عام 2012، وبعدها بعام واحد انضم إلى ميونخ 1860 ولعب في دوري الدرجة الثانية الألماني مع عدة أندية من بينها إرتسغبيرغه آوه ودارمشتات 98، ثم لعب لأندية أخرى في الدرجات الأدنى.

ولعب الراحل هيرتنر في مركز قلب الدفاع، وخاض ما مجموعه 19 مباراة دولية مع منتخبات ألمانيا للفئات العمرية.

في الأثناء، أعرب عدد من الأندية التي لعب لها هيرتنر عن حزنها لوفاته، ونشرت تعازيها عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقعها الإلكترونية.

وكتب شتوتغارت عبر منصة إكس "ننعى لاعبنا الشاب السابق سيباستيان هيرتنر الذي توفي عن عمر 34 عاما في حادث مأساوي".

وأضاف "ارتدى سيباستيان هيرتنر قميص النادي ذا الشريط الأحمر على الصدر لمدة 7 سنوات، وخاض 65 مباراة في الدرجة الثالثة. تعازينا الخالصة لعائلته وأقاربه".

إعلان

ونشر دارمشتات 98 عبر موقع الإلكتروني الرسمي "قبل فترة وجيزة، أمضى هيرتنر نحو أسبوع معنا للتدرّب والاطلاع على مختلف أقسام النادي. نتقدّم بأصدق مشاعر التعاطف مع عائلته وأصدقائه. سنحفظ ذكرى سيباستيان هيرتنر بكل تقدير. ارقد بسلام يا باستي".