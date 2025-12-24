رياضة|بطولات عالمية|اليابان

كازويوشي ميورا يستعد لموسمه الـ41 في الملاعب

كازويوشي ميورا يستعد لموسمه الـ41 في الملاعب (رويترز)
يستعد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 58 عاما، لبدء موسمه الـ41 كلاعب محترف، بعدما كشفت تقارير محلية عن اقترابه من الانضمام إلى أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الياباني.

ومن المنتظر أن يلتحق ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، بفريق فوكوشيما يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام، قادما من أتلتيكو سوزوكا الذي لعب له الموسم الماضي في الدرجة الرابعة.

ورغم أن الصفقة لم تُعلن رسميا بعد، فإن الإعلانات المتعلقة بميورا غالبا ما تصدر في الساعة 11:11 صباحا يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل، في إشارة رمزية إلى رقم قميصه الشهير.

وسيكمل ميورا عامه الـ59 في فبراير/شباط المقبل. وكان قد شارك في 7 مباريات الموسم الماضي، في موسم صعب انتهى بهبوط سوزوكا إلى الدوريات الإقليمية.

TOKYO, JAPAN - FEBRUARY 15: (EDITORIAL USE ONLY) Kazuyoshi Miura (R) and J.League Chairman Mitsuru Murai pose for photograph as Miura is recognised as the 'Oldest professional football player to score a competitive league goal' during the J.League Kick Off Conference on February 15, 2018 in Tokyo, Japan. Miura scored a goal on March 12, 2017 at the age of 50 years and 14 days. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)
كازويوشي ميورا (يمين) صاحب مسيرة كروية حافلة (غيتي)

كازويوشي ميورا.. مسيرة حافلة

امتدت مسيرة "الملك كازو" مع الأندية عبر 3 قارات و5 عقود مختلفة. وعلى مستوى المنتخب الوطني، يُعدّ ميورا ثاني أفضل هداف دولي في تاريخ اليابان، برصيد 55 هدفا في 89 مباراة. أما هدفاه الأخيران مع أتلتيكو سوزوكا، فيعود تاريخهما إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية في البرازيل عام 1986 مع نادي سانتوس، مما جعله من أوائل اللاعبين اليابانيين الذين احترفوا في الخارج.

وتنقّل ميورا بين أندية مختلفة في البرازيل، وإيطاليا (جنوة)، وكرواتيا (دينامو زغرب)، وأستراليا قبل أن يعود إلى اليابان ويلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي، كيوتو سانغا، فيسيل كوبي، ويوكوهاما إف سي.

لعب ميورا للمنتخب الياباني في الفترة من 1990 إلى 2000، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، ليصبح ثاني أكثر الهدافين في تاريخ المنتخب الياباني، كما كان جزءا من المنتخب الذي فاز بكأس آسيا عام 1992.

