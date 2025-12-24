كازويوشي ميورا يستعد لموسمه الـ41 في الملاعب

يستعد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 58 عاما، لبدء موسمه الـ41 كلاعب محترف، بعدما كشفت تقارير محلية عن اقترابه من الانضمام إلى أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الياباني.

ومن المنتظر أن يلتحق ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، بفريق فوكوشيما يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام، قادما من أتلتيكو سوزوكا الذي لعب له الموسم الماضي في الدرجة الرابعة.

ورغم أن الصفقة لم تُعلن رسميا بعد، فإن الإعلانات المتعلقة بميورا غالبا ما تصدر في الساعة 11:11 صباحا يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل، في إشارة رمزية إلى رقم قميصه الشهير.

وسيكمل ميورا عامه الـ59 في فبراير/شباط المقبل. وكان قد شارك في 7 مباريات الموسم الماضي، في موسم صعب انتهى بهبوط سوزوكا إلى الدوريات الإقليمية.

كازويوشي ميورا.. مسيرة حافلة

امتدت مسيرة "الملك كازو" مع الأندية عبر 3 قارات و5 عقود مختلفة. وعلى مستوى المنتخب الوطني، يُعدّ ميورا ثاني أفضل هداف دولي في تاريخ اليابان، برصيد 55 هدفا في 89 مباراة. أما هدفاه الأخيران مع أتلتيكو سوزوكا، فيعود تاريخهما إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية في البرازيل عام 1986 مع نادي سانتوس، مما جعله من أوائل اللاعبين اليابانيين الذين احترفوا في الخارج.

وتنقّل ميورا بين أندية مختلفة في البرازيل، وإيطاليا (جنوة)، وكرواتيا (دينامو زغرب)، وأستراليا قبل أن يعود إلى اليابان ويلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي، كيوتو سانغا، فيسيل كوبي، ويوكوهاما إف سي.

لعب ميورا للمنتخب الياباني في الفترة من 1990 إلى 2000، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، ليصبح ثاني أكثر الهدافين في تاريخ المنتخب الياباني، كما كان جزءا من المنتخب الذي فاز بكأس آسيا عام 1992.