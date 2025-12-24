كأس أفريقيا 2025: نتائج المباريات وترتيب المجموعات والهدافون
Published On 24/12/2025|
آخر تحديث: 23:51 (توقيت مكة)
اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقدمت منتخبات المغرب -البلد المضيف- وتونس والجزائر ومصر مستويات جيدة في بداية مشوارها بالبطولة وحققت انتصارات مستحقة.
وفاز منتخب أسود الأطلس على جزر القمر 2-صفر، وتغلبت مصر على زيمبابوي 2-1 بينما فازت تونس والجزائر على أوغندا والسودان تواليا بنتيجة 3-1 و3-صفر.
نتائج الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا:
المجموعة الأولى
- المغرب – جزر القمر 2-صفر
- مالي – زامبيا 1-1
المجموعة الثانية
- جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1
- مصر ضد زيمبابوي 2-1
المجموعة الثالثة
- تونس ضد أوغندا 3-1
- نيجيريا ضد تنزانيا 2-1
المجموعة الرابعة
- جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر
- السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر
المجموعة الخامسة
- الجزائر ضد السودان 3-صفر
- بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1
المجموعة السادسة
- كوت ديفوار ضد موزمبيق
- الكاميرون ضد الغابون
ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى
- المجموعة الأولى
- المغرب: 3 نقاط
- مالي: نقطة وحيدة
- زامبيا: نقطة وحيدة
- جزر القمر: دون نقاط
- المجموعة الثانية
- مصر: 3 نقاط
- جنوب أفريقيا: 3 نقاط
- أنغولا: دون نقاط
- زيمبابوي: دون نقاط
- المجموعة الثالثة
- تونس: 3 نقاط
- نيجيريا: 3 نقاط
- تنزانيا: دون نقاط
- أوغندا: دون نقاط
- المجموعة الرابعة
- السنغال: 3 نقاط
- جمهورية الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
- بنين: دون نقاط
- بوتسوانا: دون نقاط
- المجموعة الخامسة
- الجزائر: 3 نقاط
- بوركينا فاسو: 3 نقاط
- غينيا الاستوائية: دون نقاط
- السودان: دون نقاط
- المجموعة السادسة
- كوت ديفوار: 3 نقاط
- الكاميرون:
- الغابون:
- موزمبيق: دون نقاط
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).
ترتيب الهدافين في كأس أمم أفريقيا 2025
- هدفان
إلياس العاشوري (تونس)، نيكولاس جاكسون (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).
