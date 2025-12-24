رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

كأس أفريقيا 2025: نتائج المباريات وترتيب المجموعات والهدافون

المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الخامسة بعد فوزه على السودان 3-0 (الأوروبية)
Published On 24/12/2025
آخر تحديث: 23:51 (توقيت مكة)

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقدمت منتخبات المغرب -البلد المضيف- وتونس والجزائر ومصر مستويات جيدة في بداية مشوارها بالبطولة وحققت انتصارات مستحقة.

وفاز منتخب أسود الأطلس على جزر القمر 2-صفر، وتغلبت مصر على زيمبابوي 2-1 بينما فازت تونس والجزائر على أوغندا والسودان تواليا بنتيجة 3-1 و3-صفر.

نتائج الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى

  • المغرب – جزر القمر 2-صفر
  • مالي – زامبيا 1-1

المجموعة الثانية

  • جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1
  • مصر ضد زيمبابوي 2-1

المجموعة الثالثة

  • تونس ضد أوغندا 3-1
  • نيجيريا ضد تنزانيا 2-1

المجموعة الرابعة

  • جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر
  • السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر

المجموعة الخامسة

  • الجزائر ضد السودان 3-صفر
  • بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1

المجموعة السادسة

  • كوت ديفوار ضد موزمبيق
  • الكاميرون ضد الغابون

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى

  • المجموعة الأولى
  1. المغرب: 3 نقاط
  2. مالي: نقطة وحيدة
  3. زامبيا: نقطة وحيدة
  4. جزر القمر: دون نقاط
  • المجموعة الثانية
  1. مصر: 3 نقاط
  2. جنوب أفريقيا: 3 نقاط
  3. أنغولا: دون نقاط
  4. زيمبابوي: دون نقاط
  • المجموعة الثالثة
  1. تونس: 3 نقاط
  2. نيجيريا: 3 نقاط
  3. تنزانيا: دون نقاط
  4. أوغندا: دون نقاط
  • المجموعة الرابعة 
  1. السنغال: 3 نقاط
  2. جمهورية الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
  3. بنين: دون نقاط
  4. بوتسوانا: دون نقاط
  • المجموعة الخامسة
  1. الجزائر: 3 نقاط
  2. بوركينا فاسو: 3 نقاط
  3. غينيا الاستوائية: دون نقاط
  4. السودان: دون نقاط
  • المجموعة السادسة
  1. كوت ديفوار: 3 نقاط
  2. الكاميرون:
  3. الغابون:
  4. موزمبيق: دون نقاط

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

ترتيب الهدافين في كأس أمم أفريقيا 2025

  • هدفان

إلياس العاشوري (تونس)، نيكولاس جاكسون (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).

