كأس أفريقيا 2025: نتائج المباريات وترتيب المجموعات والهدافون

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقدمت منتخبات المغرب -البلد المضيف- وتونس والجزائر ومصر مستويات جيدة في بداية مشوارها بالبطولة وحققت انتصارات مستحقة.

وفاز منتخب أسود الأطلس على جزر القمر 2-صفر، وتغلبت مصر على زيمبابوي 2-1 بينما فازت تونس والجزائر على أوغندا والسودان تواليا بنتيجة 3-1 و3-صفر.

نتائج الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى

المغرب – جزر القمر 2-صفر

مالي – زامبيا 1-1

المجموعة الثانية

جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1

مصر ضد زيمبابوي 2-1

المجموعة الثالثة

تونس ضد أوغندا 3-1

نيجيريا ضد تنزانيا 2-1

المجموعة الرابعة

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر

السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر

المجموعة الخامسة

الجزائر ضد السودان 3-صفر

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1

المجموعة السادسة

كوت ديفوار ضد موزمبيق

الكاميرون ضد الغابون

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

المغرب: 3 نقاط مالي: نقطة وحيدة زامبيا: نقطة وحيدة جزر القمر: دون نقاط

المجموعة الثانية

مصر: 3 نقاط جنوب أفريقيا: 3 نقاط أنغولا: دون نقاط زيمبابوي: دون نقاط

المجموعة الثالثة

تونس: 3 نقاط نيجيريا: 3 نقاط تنزانيا: دون نقاط أوغندا: دون نقاط

المجموعة الرابعة

السنغال: 3 نقاط جمهورية الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط بنين: دون نقاط بوتسوانا: دون نقاط

المجموعة الخامسة

الجزائر: 3 نقاط بوركينا فاسو: 3 نقاط غينيا الاستوائية: دون نقاط السودان: دون نقاط

المجموعة السادسة

كوت ديفوار: 3 نقاط الكاميرون: الغابون: موزمبيق: دون نقاط

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

ترتيب الهدافين في كأس أمم أفريقيا 2025

هدفان

إلياس العاشوري (تونس)، نيكولاس جاكسون (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).