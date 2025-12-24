كأس أفريقيا: بوركينا فاسو تفوز على غينيا الاستوائية بهدف قاتل

قلب منتخب بوركينا فاسو تأخره بهدف أمام منتخب غينيا الاستوائية إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين، وتحديدا منتخب بوركينا فاسو الذي أهدر العديد من الفرص، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب غينيا الاستوائية ضربة موجعة بطرد باسيليو ندونج نشاما في الدقيقة 50، ومع ذلك سجل منتخب غينيا الاستوائية هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق مارفين إنييبوه.

بعدها تمكّن منتخب بوركينا فاسو من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جيورجي مينونغو، ثم سجل إدموند تابسوبا هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز حصد منتخب بوركينا فاسو أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب غينيا الاستوائية بلا رصيد.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب الجزائر مع منتخب السودان ضمن المجموعة ذاتها.