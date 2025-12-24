شاهد.. هل حرم تعطل تقنية الفار منتخب بنين من ركلة جزاء؟

عبّر مدرب ولاعبو منتخب بنين عن خيبة أملهم وغضبهم بعد حرمانهم من ركلة جزاء مستحقة خلال مباراتهم ضد الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025، بسبب عطل مفاجئ في تقنية الفيديو المساعد.

ففي الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى تقدم الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، طالب لاعبو بنين بركلة جزاء عند الدقيقة 60 بسبب وجود لمسة يد داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، ليضع حكم الساحة الجنوب أفريقي أبونغيلي توم يده على أذنه في انتظار إشارة من مساعديه في غرفة "الفار".

تعطل الفار في مباراة بنين والكونغو

وبعد توّقف اللعب لمدة 5 دقائق وصل الخبر السيئ للاعبي بنين بوجود عطل في تقنية الفيديو، وهو ما أربك حكم الساحة أيضا الذي لم يتمكن من مراجعة اللقطة، ليقرّر استئناف اللعب.

وتم إصلاح الخلل بعد 15 دقيقة من العطل وأصبحت تقنية الفيديو متاحة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، لكن ذلك جاء "متأخرا بالنسبة للفهود الذين خسروا نقطة محتملة بطريقة غير عادلة" على حد تعبير صحيفة لوباريزيان الفرنسية، علما أن بنين خسرت المباراة في النهاية بذلك الهدف.

وقال غيرنوت روهر مدرب بنين إنه "من المؤسف في بطولة بهذا الحجم، أن نشهد هذا الكم من المشاكل. هذا يضر بكرة القدم وبسير اللعب، وقد يربك المنتخبات".

أما أوليفييه فيردون مدافع بنين فصرّح بعد المباراة "لا أعرف ما الذي حدث بالضبط. تلقّيت كثيرا من الرسائل التي تؤكد وجود لمسة يد داخل المنطقة، ولا أعلم إن كانت تقنية الفيديو تعمل في تلك اللحظة".

وأضاف "هذا أمر مؤسف. سنعود إلى اللقطة بهدوء، لكن إن كانت هناك لمسة يد فعلا ولم يكن الفار يعمل، فسيكون الأمر مؤسفا بالنسبة لنا".

إجبار لاعب على الخروج بنقالة

ولم يكن هذا الموقف الوحيد في المباراة الذي أثار جدلا كبيرا، فقد أُجبر أحد لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية على مغادرة أرض الملعب محمولا على نقالة بأمر من الحكم، رغم عدم وجود إصابة خطيرة.

ففي الوقت بدل الضائع، سقط صامويل موتوسامي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية على أرض الملعب بسبب إصابته بشد عضلي، ليستدعي الحكم الطاقم الطبي للمنتخب وطلب منهم إخراجه على نقالة.

ووقف اللاعب على قدميه وبدأ يهرول بمحاذاة خط التماس من الخارج قبل أن يطلب العودة إلى الملعب.

وقال موتوسامي بعد المباراة "أخبرتُ الحكم بأنني أعاني من شدّ في ربلة الساق. كنت سأشرب الماء ثم أعود إلى الملعب، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى النقالة".

وأضاف "لكنه قال لي بل يجب أن تصعد على النقالة، وإلا سأمنحك بطاقة صفراء. كنت قد حصلت بالفعل على بطاقة صفراء خلال المباراة، لذلك لم أفكّر كثيرا، لأنه قد يوجد قانون لا أعرفه".

وختم موتوسامي "أؤكد مرة أخرى لم أكن بحاجة إطلاقا إلى الحمالة، وصعدتُ عليها فقط لأن الحكم طلب منّي ذلك".

وينص قانون اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على أن الحكم يجب أن ينذر اللاعب ببطاقة صفراء "بسبب سلوك غير رياضي إذا لم يلتزم بتعليمات مغادرة أرض الملعب لتلقّي العلاج سواء مشيا على الأقدام أو محمولا على حمالة، بعد أن يمنح الحكم الإذن للأطباء وحمَلة النقالة بدخول الملعب أو أحدهما".

ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن منتخب السنغال المتصدر، في حين يأتي منتخب بنين في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة بوتسوانا.