شاهد.. لاعبو تونس ينزعون ستراتهم لحماية الأطفال قبل مباراة أوغندا

خطف لاعبو المنتخب التونسي الأضواء بلفتة إنسانية راقية قبل انطلاق مباراتهم ضد أوغندا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وهطلت الأمطار بغزارة في فترة الإحماء قبل انطلاق المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، واستمرت طوال الشوط الأول.

ومع دخول لاعبي المنتخبين إلى أرض الملعب ابتلّ الجميع بمياه الأمطار الغزيرة بمن فيهم الأطفال الذين رافقوهم، وقد ارتجفوا من البرد الشديد رغم ارتدائهم سترات صوفية، حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

حالة الأطفال هذه دفعت لاعبي المنتخب التونسي إلى منحهم ستراتهم في محاولة منهم لتدفئتهم وحمايتهم من مياه الأمطار، في لفتة جميلة ومشهد مؤثر لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتغنّى الحساب الرسمي للبطولة على منصة إكس بتصرف اللاعبين التونسيين، فعلّق على اللقطة بالقول "هذه هي كرة القدم"، مع قلب أحمر وعلم تونس.

ونشر أحد المتابعين: "لاعبو المنتخب التونسي في لقطة إنسانية جميلة جدا. قاموا بتدفئة الأطفال قبل عزف النشيد الوطني بسبب برودة الطقس وغزارة الأمطار. شكرا نجوم منتخب تونس".

وأضاف آخر "أجمل ما في كرة القدم الأخلاق والإنسانية. لاعبو منتخب تونس وسلوك رائع مع الأولاد المرافقين لحمايتهم من الأمطار".

وكتب ثالث "المنتخب التونسي يثبت أن الإنسانية أولا. بعيدا عن المنافسة والنتائج خطف اللاعبون الأنظار بموقف نبيل بعدما حرصوا على الاهتمام بالأطفال وحمايتهم من البرد والأمطار قبل عزف النشيد الوطني. مشهد راقٍ يعكس معدن الأبطال ويؤكد أن كرة القدم رسالة قبل أن تكون رياضة. تحية تقدير لنجوم تونس".

فوز كبير

ورغم الظروف الجوية الصعبة، نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، واعتلاء صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن نيجيريا التي فازت بدورها على تنزانيا بنتيجة 2-1.

ومنح إلياس السخيري التقدم "لنسور قرطاج" في الدقيقة 10 قبل أن يضيف إلياس العاشوري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 40 و64، وفي الوقت بدل الضائع أحرز دينيس أوميدي هدف تقليص الفارق لأوغندا.

ويعد الهدف الأول الذي سجله السخيري هو الهدف رقم 100 لتونس في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وفق ما ذكرته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات.

وبات المنتخب التونسي بقيادة المدرب الوطني سامي الطرابلسي سادس منتخب يفعل ذلك في تاريخ البطولة وفق الشبكة ذاتها.

ويخوض منتخب تونس مباراته الثانية في دور المجموعات بالبطولة السبت المقبل حين يلاقي نظيره النيجيري على ملعب المركب الرياضي لمدينة فاس عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بالتوقيت المحلي لتونس.

لفتة إنسانية مصرية

وكانت مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أفريقيا قد شهدت، لقطة إنسانية أخرى بطلها اللاعب المصري محمد شحاتة.

وخلال عمليات إحماء بدلاء مصر، لاحظ شحاتة ارتجاف أحد أطفال جمع الكرات بسبب البرد الشديد، فخلع معطفه ومنحه للطفل وسط ثناء الجماهير التي حضرت المباراة.

وفازت مصر على زيمبابوي 2-1 بهدف قاتل لمحمد صلاح.