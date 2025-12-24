ريال مدريد يصعد ضد برشلونة بـ"فضيحة" نيغريرا

تقدّم نادي ريال مدريد الإسباني بطلب رسمي إلى قاضي التحقيق في قضية نيغريرا من أجل الحصول على وصول كامل إلى جميع الوثائق المالية المرتبطة بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة على مدى أكثر من 10 سنوات، وذلك بهدف التحقق من مبرراتها القانونية والاقتصادية.

وجاء هذا الطلب، وفق ما كشفه الحكم السابق إسترادا فرنانديز، المنضم إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة نيغريرا" بصفته مدعيا عاما، عبر منشور على حسابه في منصة "إكس".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أزمة إدارة وألقاب.. 2025 عام كارثي على ريال مدريد

أزمة إدارة وألقاب.. 2025 عام كارثي على ريال مدريد list 2 of 2 لامين جمال يكشف عن أغلى مقتنياته end of list

وأوضح إسترادا فرنانديز أن النادي الملكي يسعى للاطلاع على جميع عمليات التدقيق والتقارير الخاصة بالعناية الواجبة والتدقيق الجنائي التي أعدتها شركات خارجية بشأن الإدارة الاقتصادية لبرشلونة بين عامي 2010 و2021، متى كانت مرتبطة بهذه الوقائع.

كما طالب ريال مدريد بالوصول إلى أكثر من 600 وثيقة قدّمها برشلونة إلى ملف القضية في يوليو 2023، إضافة إلى معرفة تفاصيل التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي الكتالوني، بما في ذلك التقارير الأولية والنهائية، والمقابلات التي أُجريت، وعمليات التحقق التي تم تنفيذها.

ريال مدريد يتحرك لكشف الملابسات

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الإسباني الشهير رامون ألفاريز دي مون، عبر قناته على مصنة "يوتيوب"، أن هذه الوثائق قد تكشف عن "عدة خيوط مهمة"، مشيرًا إلى أن ريال مدريد يهدف من خلالها إلى توضيح طبيعة المدفوعات وأسبابها.

وتشمل الطلبات أيضًا الاطلاع على الميزانيات، والتدقيقات الداخلية، والحسابات السنوية، وتقارير المراجعة الخارجية، ومحاضر لجنة الحوكمة الضريبية في برشلونة بين عامي 2010 و2018، مع تركيز خاص على المدفوعات المقدمة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وبحسب الحكم إسترادا فرنانديز، فإن الهدف الأساسي هو "عرض جميع المستندات وتوضيح ما الذي دُفع ولماذا"، والتحقق مما إذا كانت هذه المبالغ الكبيرة مبررة من الناحية الاقتصادية والضريبية والتعاقدية.

كارلوس نافال.. شاهد مهم في قضية فضيحة نيغريرا

كما تضمّن الطلب الاستماع إلى شهادة كارلوس نافال بيوسكا، ومطالبة المكاتب والجهات المعنية بتقديم مراسلات ووثائق إضافية ذات صلة بالقضية.

إعلان

ويعتبر كارلوس نافال شخصية معروفة داخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ويعمل كمندوب للفريق الأول منذ عقود طويلة. ويشتهر بوجوده الدائم في دكة البدلاء ومحيط الفريق وتعامله مع اللاعبين والإدارة.

ويبقى القرار الآن بيد قاضي التحقيق، الذي سيحسم ما إذا كان سيوافق على هذه الطلبات ضمن قضية لا تزال تتسع من حيث النطاق والعمق في التحقيق بالمدفوعات التي قام بها برشلونة لسنوات طويلة.

روسيل يعترف بمقابلة نيغريرا

تأتي هذه التطورات عقب اعتراف ساندرو روسيل الرئيس الأسبق لنادي برشلونة بمعرفته الشخصية بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب الأسبق لرئيس لجنة الحكام، وذلك خلال فترة عمله في النادي.

وقدّم روسيل إفادته أمام القاضية أليخاندرا خيل في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا"، وقال روسيل في إفادته التي كشفت عنها وسائل إعلام إسبانية "تعرفتُ على السيد نيغريرا عام 2003 عندما دخلنا أول مجلس إدارة برئاسة السيد لابورتا".

وأضاف "قدّمني أحدهم إلى السيد نيغريرا على أنه الشخص الذي يقدّم الاستشارات التحكيمية للنادي، وهكذا تعرّفت إليه. ومن عام 2003 إلى 2005 رأيته أحيانا في الملعب وهو يُعد تقاريره ويقدّم الاستشارات للنادي".

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذا الجزء من الشهادة بأنها "تنسف وتكذّب" شهادة الرئيس الحالي خوان لابورتا التي نفى فيها لقاءه بنيغريرا.

وتابع روسيل "أعتقد أنه في كثير من الأحيان لم يكن يأتي، لأن من يقدّم استشارة تحكيمية من الأفضل أن يفعل ذلك عبر التلفاز، إذ يتيح ذلك مشاهدة الإعادات بدقة أكبر، وبالتالي يكون التقييم والاستشارة والتقارير أدق".

وزاد "رأيته في مرافق النادي سواء مع الفريق الأول أو مع برشلونة ب، وعندما استقلتُ عام 2005 لم أره مجددا. ومن خلال الصحافة علمت أنه بعد رحيلي زادت خدماته".

ولاحقا وبعد فوز روسيل برئاسة برشلونة عام 2010 عاد اسم نيغريرا للظهور مجددا، فقال "لم أره مجددا إلا في عام 2010 عندما فزت بالانتخابات. ومن 2005 إلى 2010 لم أره نهائيا".

وواصل "ورثنا هذا العقد الخاص بالاستشارات التحكيمية، كما ورثنا نحو مئة عقد آخر، تتعلق باستشارات حتى في شؤون العشب، وحمية اللاعبين الغذائية، والاستشارات الضريبية، والاستشارات في استكشاف اللاعبين (الكشافة)، لقد ورثنا عددا هائلا من العقود التي استمرت بشكل طبيعي كمزوّدين للنادي، وكانت متكررة، ومزوّدين يعملون في قطاعات مختلفة".

أما فيما يتعلق بسبب الاستمرار في الدفع عند توليه رئاسة النادي فقد استبق روسيل أسئلة المحامين قائلا "لا أعلم ولا لديّ أي فكرة عما إذا كانوا قد سألوني إن كان ينبغي لنا الاستمرار في خدمة الاستشارات التحكيمية، لو سألوني لقلت نعم، بالطبع يجب أن نستمر، لا مجال للشك".

وبرر روسيل ذلك "لأن المهمة الأساسية لمجلس الإدارة هي تهيئة كل شيء ليكون الجهاز الفني ولاعبونا في جميع الأقسام على أتم الاستعداد، وأن تكون كل الإمكانات متاحة لهم إذا احتاجوها. أما ما إذا كانوا سيستخدمونها أم لا، فذلك أمر آخر".