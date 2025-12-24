بدأ بقوة ثم اختفى.. لغز فاتي المحيّر في موناكو

بات الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة المُعار إلى موناكو، لغزا محيّرا بسبب مستواه المتذبذب منذ وصوله إلى الفريق الفرنسي في الصيف الماضي.

وبدأ فاتي (23 عاما) رحلته مع موناكو بقوة، إذ سجل 6 أهداف في أول 5 مباريات، قبل أن يتراجع مستواه ويفقد زخمه "حد الاختفاء"، على حد تعبير صحيفة "آس" الإسبانية.

وشارك فاتي أساسيا مرتين فقط في آخر 9 مباريات له مع الفريق الأحمر والأبيض، كانتا ضد توتنهام هوتسبير في دوري الأبطال يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، ورين في الدوري الفرنسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتهت بخسارة موناكو 1-4.

وتسببت النتائج السلبية لموناكو، الذي يقبع حاليا في المركز التاسع بالدوري الفرنسي، في إقالة المدرب السابق أدي هوتر الذي كان يُعد أحد أبرز داعمي فاتي، وتعيين البلجيكي سيباستيان بوكونولي القادم بأفكار مختلفة جذريا ساهمت في تراجع مستوى اللاعب.

وأوضحت "آس" أنه في خطة 3-4-1-2 تمركز فاتي كلاعب صانع ألعاب متقدم، ليواجه صعوبة في التكيف مع فلسفة المدرب الجديد، وعليه لم يسجّل أي هدف منذ يوم 5 أكتوبر/تشرين الثاني الذي أحرز فيه هدفين ضد نيس وكلاهما من علامة الجزاء.

وفي آخر 3 مباريات لم يتم استدعاء فاتي إلى قائمة الفريق بسبب آلام عضلية "أوقفت تقدّمه في نهايو 2025″، ومع ذلك لا يزال موناكو يثق في تعافيه.

ورغم هذا التراجع الواضح، فإن هذه الوضعية لا تثير قلق إدارة موناكو، التي تأمل في أن يستعيد اللاعب مستواه في أقرب وقت ممكن.

وقالت الصحيفة: "يخوض فاتي عاما حاسما (2026) وربما يكون الأكثر أهمية في مسيرته الاحترافية، فاللاعب لا يستسلم لوضعه الحالي، ويرغب في استعادة ثقة المدرب ومساعدة موناكو على المضي بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

وترى إدارة موناكو واللاعبون في فاتي أنه لاعب "منضبط ومتحفّز لتحسين مستواه في كل تدريب".

وتتضارب الأنباء حول مستقبل فاتي مع موناكو، وسط معلومات تتحدث عن أن النادي يفضّل تقييم أداء اللاعب المرحلة الأخيرة من الموسم قبل تفعيل بند الشراء من برشلونة من عدمه والذي تبلغ قيمته 11 مليون يورو، وأخرى تشير إلى أن الفريق الفرنسي حسم قراره بالفعل بعدم تفعيل البند المذكور.

وبالعموم يشعر فاتي بالسعادة مع موناكو، لكنه بحاجة إلى استعادة ثقته بنفسه كلاعب كرة قدم، بينما يتعيّن على المدرب بوكونولي إيجاد مركز مثالي له ليعود لهز الشباك مجددا.

وختمت الصحيفة "يخطط أنسو لبداية قوية في عام 2026، وبطموح هائل لإثبات أنه لا يزال قادرا على تقديم الكثير على المستطيل الأخضر".

ومنذ وصوله إلى موناكو معارا من برشلونة في الصيف الماضي، شارك فاتي مع موناكو في 14 مباراة بجميع البطولات بواقع 598 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف، لكنه لم يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.