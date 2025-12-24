رياضة|أبطال آسيا|السعودية

النصر ضد الزوراء بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

النصر ضد استقلال المصدر:نادي النصر
النصر ضد الزوراء بدوري أبطال آسيا (نادي النصر)
Published On 24/12/2025
آخر تحديث: 00:13 (توقيت مكة)

يستقبل النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

يحتل النصر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وسبق أن ضمن التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.

في المقابل، يخوض الزوراء المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله لمرافقة الفريق السعودي.

موعد مباراة النصر والزوراء

تقام المباراة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية والعراق وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء

  • beIN Sports 1HD
  • قناة الرابعة العراقية
  • الكأس

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الزوراء

  • بينتو – سلطان الغنام – إنييغو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى – ويسلي – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أنجيلو غابرييل – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.

تشكيل الزوراء المتوقع أمام النصر

  • جلال حسن – ضرغام إسماعيل – أكام هاشم – ميثم جبار – كاظم رعد – نزار الرشدان – كلارينس بيتانج – مهدي الحميدان – محمد قاسم ماجد – حسن عبد الكريم – رزق بني هاني.
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

