النصر ضد الزوراء بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان
Published On 24/12/2025|
آخر تحديث: 00:13 (توقيت مكة)
يستقبل النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.
يحتل النصر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وسبق أن ضمن التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
في المقابل، يخوض الزوراء المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله لمرافقة الفريق السعودي.
موعد مباراة النصر والزوراء
تقام المباراة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية والعراق وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء
- beIN Sports 1HD
- قناة الرابعة العراقية
- الكأس
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
التشكيل المتوقع للنصر ضد الزوراء
- بينتو – سلطان الغنام – إنييغو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى – ويسلي – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أنجيلو غابرييل – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.
تشكيل الزوراء المتوقع أمام النصر
- جلال حسن – ضرغام إسماعيل – أكام هاشم – ميثم جبار – كاظم رعد – نزار الرشدان – كلارينس بيتانج – مهدي الحميدان – محمد قاسم ماجد – حسن عبد الكريم – رزق بني هاني.
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية